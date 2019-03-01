«Допинговый притон»: лыжника застали за переливанием крови

Скандал с арестом лыжников, подозреваемых в «кровяном допинге», обрастает новыми подробностями. Если накануне СМИ сообщили, что лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в применении допинга, то теперь стало известно о том, что их примеру последовали еще двое спортсменов.

Задержанные эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв рассказали о том, как нарушали антидопинговые правила, и были временно отпущены из-под стражи.

Информацию о признании Веерпалу и Таммъярва подтвердили в Эстонском союзе лыжного спорта.

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«К сожалению, Эстонский союз вынужден подтвердить, что лыжники Веерпалу и Таммъярв признались в применении допинга. Об этом они сообщили тренеру команды Анти Саарепуу. Таким действиям нет никакого оправдания», — говорится в заявлении организации.

Также в тексте было отмечено, что в помощи допингерам подозреваются и два эстонских тренера — Мати Алавер и Андрус Веерпалу. Любопытно, что последний сам завершил спортивную карьеру из-за положительной допинг-пробы,

но до этого успел стать двукратным олимпийским чемпионом и принял участие в шести Играх подряд.

Напомним, все пятеро подозреваемых в допинге — Полторанин, Хауке, Бальдауф, Таммъярв и Андреас Веерпалу — были арестованы прямо во время чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде. Операцию провела местная полиция совместно с немецкой прокуратурой.

В сети уже появилось видео задержания австрийца Хауке. В кадр попали мужчина в полицейской форме и сам лыжник, который сидел с прикрепленной к венам трубке и не мог никуда скрыться.

На текущем чемпионате мира он, как и четверо других арестованных, принимал «кровяной допинг» — атлетам переливали их собственную кровь, обогащенную кислородом, что повышало выносливость организма.

Спортсмены подозреваются в участии в международной допинговой сети, и, по австрийским законам, им грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Однако способны ли местные власти так наказывать спортсменов из других стран — казахстанца и эстонцев — еще большой вопрос.

Также поступает информация об аресте врачей, которые помогали спортсменам обманывать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Немецкое издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что

медик Марк С. (полная фамилия пока не разглашается) был арестован 27 февраля в Германии по обвинению в пособничестве пойманным атлетам.

Сообщается, что данный специалист работает в медицинском центре, регулярно обслуживающем около 60 профессиональных спортсменов. В это число входят не только лыжники, но и представители летних видов спорта — например, футболисты, гандболисты, велосипедисты, пловцы. Антидопинговые органы уже выразили готовность проверить допинг-пробы всех этих атлетов.

Немецкие СМИ сообщают, что ранее этот Марк С. также проходил по делу о допинге австрийского велосипедиста Бернхарда Коля, который в 2008 году занял третье место на самой престижной веломногодневке в мире «Тур де Франс», а затем сдал положительную допинг-пробу.

Австриец был лишен своей медали и принял решение завершить карьеру, заявив спустя какое-то время, что «без допинга «Тур де Франс» выиграть невозможно».

Судя по всему, Коль сотрудничал с Марком С., однако тогда персональная вина врача в допинговой помощи не была доказана.

Теперь же у медика могут возникнуть куда более серьезные проблемы, чем слегка подмоченная репутация. Следствие уже обнаружило здание в Австрии, в котором лыжники получали допинговые услуги прямо во время чемпионата мира.

«Допинговый притон был прямо у нашей гостиницы. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно»,

— приводит VG слова координатора по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии Тронда Нистада.

Этот инцидент также прокомментировали в Казахстане, где задержанный Полторанин являлся одним из самых уважаемых спортсменов.

«Полторанин до этого сдавал допинг-контроль — все сдал. В данное время наши юристы активно работают и будем ждать результатов, — приводит Bestnews.kz слова министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы.

— К сожалению, предъявляются какие-то обвинения, но Казахстан всегда выходит чистым. Наши спортсмены доказывают, что чистые. Но мир таков: спорт — конкуренция».

В Национальной федерации лыжных гонок Казахстана сообщили, что пока не получали официальных обвинений от австрийских правоохранительных органов.

«Полторанин еще не выходил на связь. Но то, что он освобожден, — это факт. Ничего официального, начиная от обвинений и заканчивая данными о том, что он признался или не признался в допинге, в адрес казахстанской стороны, не поступало», — приводит «Sputnik Казахстан» слова пресс-секретаря федерации Самал Наурызовой.

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