Медаль раздора: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

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Реал СосьедадАтлетик Б
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БарселонаВаленсия
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СельтаСевилья
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Франция / Лига 1
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АнжеДижон
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МонакоТулуза
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РеннАмьен
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Англия / Премьер-лига
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Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
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БёрнлиСаутгемптон
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ЧелсиХаддерсфилд Таун
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18:00
Кристал ПэласФулхэм
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СпартакАк Барс
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
4:2
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03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
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03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
0:2
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
3:2
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03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
9:3
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04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
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04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
3:4 (ОТ)
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04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
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закончен
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
1:5
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
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15:00
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15:30
Парма Нижний Новгород
80:85
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16:00
Автодор Астана
64:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
101:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:111
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
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05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
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05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
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05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
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Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
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1
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1
Шевченко / Еременко
73,03
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17:30
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06:00
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закончен
Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
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Даниил Самсонов
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2
Петр Гуменник
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Артур Даниелян
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Лестер СитиМанчестер Юнайтед
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Манчестер СитиАрсенал
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БетисАтлетико М
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ЭйбарЖирона
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22:45
Реал МадридАлавес
не начался
Франция / Лига 1
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НимМонпелье
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Сент-ЭтьенСтрасбург
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0:0
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0:0
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17:00
ДженоаСассуоло
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не начался
22:30
РомаМилан
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АугсбургМайнц
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ШтутгартФрайбург
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17:00
ТорпедоНефтехимик
0:0
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17:00
ХК СочиЛокомотив
0:0
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
не начался
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
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ЦСКА Локомотив-Кубань
35:31
перерыв
19:30
Зенит Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
не начался
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
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Даниил Самсонов
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КальяриАталанта
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Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
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Испания / Примера
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СибирьКуньлунь Ред Стар
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17:00
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не начался
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17:00
ТракторЙокерит
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19:00
СеверстальАмур
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19:30
АвангардСКА
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19:30
ВитязьАдмирал
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19:30
Динамо МнЦСКА
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СлованДинамо Р
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Медаль раздора: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

Онлайн произвольной программы девушек на первенстве России среди юниоров

Ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова бьются за золотую медаль на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Александра Трусова, занявшая в короткой программе седьмое место из-за падения, готовится вмешаться в борьбу за пьедестал благодаря своим четверным прыжкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:53

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева на пермском льду.

17:51

97,73 за произвольную программу и общий балл — 156,49. Этого следовало ожидать Вайткус после ее ошибок — только третье место.

17:49

Расстроилась Николь. Несколько элементов сорвала спортсменка из Санкт-Петербурга. Было падение, а еще бабочка в каскаде...

17:45

Николь Вайткус из Санкт-Петербурга выступает следующей.

17:43

За произвольную программу Анастасия получает 11,32 , что дает 168,45 в сумме. Ученица Светланы Пановой становится лидером!

17:42

Не обошлась Шаботова без ошибок, но у нее уже за технику значятся 65 баллов с лишним, в общем, она реально претендует на то, чтобы обойти Кобзарь и стать лидером. Шаботовой только исполнилось 13 лет, но катается уже совсем не по-детски.

17:38

На льду взбаламутившая мир фигурного катания недавним неосторожным инстаграмным эфиром москвичка Анастасия Шаботова.

17:37

Павлова зарабатывает 102,45 за произвольную программу, в сумме с короткой это дает 156,35. Она вторая и сегодня, и по сумме на данный момент.

17:35

Тоже отличная по наполнению программа, и Павлова исполнила ее здорово. Воспитанница Алексея Урманова разобралась с прыжками, которые были проблемой в короткой программе. Перспективная девочка.

17:32

На льду представляющая Краснодарский край Мария Павлова. Она была 17-й в короткой программе.

17:31

107,93 за произвольную и 168,22 в сумме, естественно, Кобзарь становится лидером и ориентиром для следующих спортсменок.

17:29

Начала очень здорово Кобзарь, но во второй части программы были россыпь ошибок и падение... Вряд ли сохранит 13-е место по итогам двух программ. Но ей всего 13 лет! И она сделала тройной флип, тройной риттбергер, тройной аксель с тройным тулупом! Только сальхов не зашел...

17:25

Первой выступает петербурженка Ева Кобзарь.

17:15

Вот список участниц первой разминки.

17:10

Заканчивается заливка льда в Перми, сейчас будет первая разминка.

17:05

Напомним, что Анна Щербакова стала в этом сезоне чемпионкой России среди взрослых, а за ней на пьедестале расположились Трусова и Алена Косторная. Вот так юные ученицы Этери Тутберидзе обошли всех взрослых звездных соперниц, включая Алину Загитову, Евгению Медведеву и на тот момент будущую чемпионку Европы среди взрослых Софью Самодурову. Сейчас основными претендентками на медали являются все те же и тренирующаяся теперь у Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, ранее также работавшая с Тутберидзе.

17:00

Расписание выступлений фигуристок в двух сильнейших разминках.

Вторая разминка

7. Анна Фролова 8. Мария Смирнова 9. Анастасия Костюк 10. Александра Трусова 11. Виктория Сафонова 12. Алена Канышева

Третья разминка

13. Ксения Синицына 14. Анна Тарусина 15. Виктория Васильева 16. Анастасия Тараканова 17. Алена Косторная 18. Анна Щербакова

16:55

В первой части соревнований главной неожиданностью стал провал Александры Трусовой, действующей чемпионкой страны и мира среди юниоров, а также серебряного призера взрослого чемпионата страны нынешнего сезона. Она чисто откатала первую половину программы, но упала с каскада тройной лутц — тройной риттбергер, что снизило его стоимость, а также привело к потере балла за само падение. Теперь Александре необходимо чисто прыгать свою сложнейшую программу с четверными прыжками. Будет интересно.

16:50

По итогам короткой программы положение в соревнованиях девушек следующее:

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная – 79,97 2. Анна Щербакова – 77,17 3. Анастасия Тараканова – 73,53 4. Ксения Синицына – 73,31 5. Анна Тарусина – 71,51 6. Виктория Васильева – 70,41 7. Александра Трусова – 69,55 8. Виктория Сафонова – 69,25 9. Алена Канышева – 67,66 10. Анна Фролова – 65,66

16:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.