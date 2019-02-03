Медаль раздора: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

- 1074621 просмотр У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
- 606241 просмотр У арестованного сенатора Арашукова изъяли золото и холодное оружие
- 542159 просмотров «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
- 413155 просмотров Аида Арашукова продвигала свой модный бренд при помощи звезд
- 374612 просмотров Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
- 239785 просмотров Собчак откровенно рассказала о разводе с Максимом Виторганом
- 230262 просмотра В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева на пермском льду.
97,73 за произвольную программу и общий балл — 156,49. Этого следовало ожидать Вайткус после ее ошибок — только третье место.
Расстроилась Николь. Несколько элементов сорвала спортсменка из Санкт-Петербурга. Было падение, а еще бабочка в каскаде...
Николь Вайткус из Санкт-Петербурга выступает следующей.
За произвольную программу Анастасия получает 11,32 , что дает 168,45 в сумме. Ученица Светланы Пановой становится лидером!
Не обошлась Шаботова без ошибок, но у нее уже за технику значятся 65 баллов с лишним, в общем, она реально претендует на то, чтобы обойти Кобзарь и стать лидером. Шаботовой только исполнилось 13 лет, но катается уже совсем не по-детски.
На льду взбаламутившая мир фигурного катания недавним неосторожным инстаграмным эфиром москвичка Анастасия Шаботова.
Павлова зарабатывает 102,45 за произвольную программу, в сумме с короткой это дает 156,35. Она вторая и сегодня, и по сумме на данный момент.
Тоже отличная по наполнению программа, и Павлова исполнила ее здорово. Воспитанница Алексея Урманова разобралась с прыжками, которые были проблемой в короткой программе. Перспективная девочка.
На льду представляющая Краснодарский край Мария Павлова. Она была 17-й в короткой программе.
107,93 за произвольную и 168,22 в сумме, естественно, Кобзарь становится лидером и ориентиром для следующих спортсменок.
Начала очень здорово Кобзарь, но во второй части программы были россыпь ошибок и падение... Вряд ли сохранит 13-е место по итогам двух программ. Но ей всего 13 лет! И она сделала тройной флип, тройной риттбергер, тройной аксель с тройным тулупом! Только сальхов не зашел...
Первой выступает петербурженка Ева Кобзарь.
Вот список участниц первой разминки.
Заканчивается заливка льда в Перми, сейчас будет первая разминка.
Напомним, что Анна Щербакова стала в этом сезоне чемпионкой России среди взрослых, а за ней на пьедестале расположились Трусова и Алена Косторная. Вот так юные ученицы Этери Тутберидзе обошли всех взрослых звездных соперниц, включая Алину Загитову, Евгению Медведеву и на тот момент будущую чемпионку Европы среди взрослых Софью Самодурову. Сейчас основными претендентками на медали являются все те же и тренирующаяся теперь у Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, ранее также работавшая с Тутберидзе.
Расписание выступлений фигуристок в двух сильнейших разминках.
Вторая разминка
7. Анна Фролова 8. Мария Смирнова 9. Анастасия Костюк 10. Александра Трусова 11. Виктория Сафонова 12. Алена Канышева
Третья разминка
13. Ксения Синицына 14. Анна Тарусина 15. Виктория Васильева 16. Анастасия Тараканова 17. Алена Косторная 18. Анна Щербакова
В первой части соревнований главной неожиданностью стал провал Александры Трусовой, действующей чемпионкой страны и мира среди юниоров, а также серебряного призера взрослого чемпионата страны нынешнего сезона. Она чисто откатала первую половину программы, но упала с каскада тройной лутц — тройной риттбергер, что снизило его стоимость, а также привело к потере балла за само падение. Теперь Александре необходимо чисто прыгать свою сложнейшую программу с четверными прыжками. Будет интересно.
По итогам короткой программы положение в соревнованиях девушек следующее:
Положение после короткой программы
1. Алена Косторная – 79,97 2. Анна Щербакова – 77,17 3. Анастасия Тараканова – 73,53 4. Ксения Синицына – 73,31 5. Анна Тарусина – 71,51 6. Виктория Васильева – 70,41 7. Александра Трусова – 69,55 8. Виктория Сафонова – 69,25 9. Алена Канышева – 67,66 10. Анна Фролова – 65,66
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.