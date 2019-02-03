Медаль раздора: ученицы Тутберидзе борются за золото. LIVE

Напомним, что Анна Щербакова стала в этом сезоне чемпионкой России среди взрослых, а за ней на пьедестале расположились Трусова и Алена Косторная. Вот так юные ученицы Этери Тутберидзе обошли всех взрослых звездных соперниц, включая Алину Загитову, Евгению Медведеву и на тот момент будущую чемпионку Европы среди взрослых Софью Самодурову. Сейчас основными претендентками на медали являются все те же и тренирующаяся теперь у Евгения Плющенко Анастасия Тараканова, ранее также работавшая с Тутберидзе.