Вне десятки. Йоханнес Бё оставил Россию без золота

- 256532 просмотра Хроника дня: на Дальнем Востоке произошло столкновение двух самолетов Су-34
- 216549 просмотров «Он старается»: что Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
- 160814 просмотров Владимир Соловьев поругался с Анатолием Чубайсом
- 147896 просмотров Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
- 129815 просмотров Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши
- 122314 просмотров В Крыму оценили предложение Германии по Керченскому проливу
- 120412 просмотров Где Путин окунулся в прорубь на Крещение
На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта, но мы не прощаемся. В 16:40 стартует женский масс-старт. Смотрите трансляцию на нашем сайте.
«Огневое стрельбище находится после большого спуска. На этом этапе у биатлонистов усиливается пульс и сердцебиение. Возможно, это стало причиной плохой стрельбы. Саша Логинов сегодня поторопился. Тоже ошибся. Если подвести итоги этапа, то он не совсем сложился. У нас были шансы на победу, но плохая стрельба лишила нас этого», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ».
Елисеев в третьем десятке. 24-й результат показал Матвей, минуту и 33,3 секунды проиграл россиянин. Подвела стрельба на второй «стойке».
Гараничев финиширует 16-м, сразу за ним Логинов. Александр ровно минуту проиграл Бё.
Фуркад вновь без призов.
И вырывает победу на финише Йоханнес Бё! Не смогли ему составить конкуренцию ни Эберхард, ни Майе!
И уже менее чем за 1 км до финиша лидерство захватывает Бё.
Фуркад и Йоханнес атакуют первую тройку, догнали лидеров. Чуть сзади идет Эберхард.
Швейцарец Беньямин Вегер взял на себя лидерство.
Елисееву вторая «стойка» не удалась. На два круга убегает Матвей! Логинов и Гараничев закрыли мишени без промахов.
Вместе с ним Кентен Фийон Майе.
А вот Кристиансен точен! Уходит в лидеры норвежец.
По разу мажут Мартен, Йоханнес и Эберхард! У Тарьея Бё два штрафных круга.
И вот уже они приближаются на последний огневой рубеж.
Меняются поочередно местами лидеры первой 4-ки: Фуркад, братья Бё и Эберхард. Оторвались они от идущего пятым Ветле Шоста Кристиансена на 10 секунд.
На отметке 11 км лидирует Эберхард, Йоханнес отстает на 2 секунды. Елисеев - десятый. +16,5 секунды у Матвея.
Фуркад по «стойки» отставал на 8 секунд, но быстро отыграл их француз. Догнал тройку лидеров, где также бежит Эберхард.
Матвей после третьего огневого рубежа 12-й. Гараничев идет 20-м, Логинов — 24-й.
Логинов дважды мажет... Один штрафной круг и у Гараничева. А вот Елисеев точен!
Антонен Гигонна ушел на три штрафные круга. Фуркад справился со «стойкой» медленнее, но без промахов.
Братья Бё отстреляли чисто и быстро! Убегают в лидеры норвежцы.
Итак, на очереди «стойка».
Елисеев идет 27-м. 22,7 секунды проигрывает Матвей Фуркаду.
Преодолели отметку в 8 км спортсмены. Отыграли несколько секунд Логинов и Гараничев. Чуть более 15 секунд уступают они лидерам.
Поменялись местами француз и норвежец.
Вырывается в лидеры Йоханнес Бё. Преследует его Фуркад.
Точно стреляют и Логинов с Гараничевым и Елисеевым! Приближаются к группе лидеров россияне.
Без промахов справляется и Фуркад.
Безупречно в «лежке» стреляют братья Бё и Симон Эдер. А вот Долль отправился на два штрафных круга.
Подходят биатлонисты ко второму огневому рубежу.
После 5 км лидирует Долль, сразу же за ним идут Эберхард и Йоханнес Бё. Логинов и Гараничев занимают 20-е и 22-е место соответственно. Чуть более 20 секунду проигрывают россияне. Елисеев чуть дальше — 27-м идет Матвей.
Эберхард, Долль, Эдер, Йоханнес и Тарьей Бё, Фуркад обошлись без штрафных кругов. Лидирует австриец.
На первом огневом рубеже и Логинов, и Гараничев, и Елисеев промахнулись по разу.
Очень тесно. Настолько, что некоторые биатлонисты вынуждены выходить за пределы трассы. Не накажут ли за возможное нарушение правил?
На отрезке 2,2 км Логинов и Гараничев идут в топ-9.
Потерял еще несколько позиций Александр, но на данный момент это непринципиально. Очень тесно в толпе первой десятки. Пока идет раскатка перед первым огневым рубежом.
Пропускает Логинов в тройку лидеров Юлиана Эберхарда. Ведет за собой толпу из 29-ти биатлонистов Мартен Фуркад.
Гонка началась! Поехали!
Погода в Рупольдинге замечательная: солнечно, ветра практически нет, осадков тем более, морозно.
Под первым же номером бежит норвежец Йоханнес Бё.
Сборную России в этой гонке представят три биатлониста: Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (20-й) и Матвей Елисеев (21-й).
Начало гонки — в 14:15 мск.
Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня в рамках пятого Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет мужской масс-старт на 15 км.