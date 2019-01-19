Вне десятки. Йоханнес Бё оставил Россию без золота

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Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
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Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
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Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
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ЛевантеВальядолид
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20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
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ФрозинонеАталанта
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17:00
СПАЛБолонья
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17:00
ФиорентинаСампдория
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
не начался
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Вне десятки. Йоханнес Бё оставил Россию без золота

Йоханнес Бё выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге в рамках пятого Кубка мира по биатлону победу в мужском масс-старте на 15 км одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший 16-м. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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15:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта, но мы не прощаемся. В 16:40 стартует женский масс-старт. Смотрите трансляцию на нашем сайте.

14:57

«Огневое стрельбище находится после большого спуска. На этом этапе у биатлонистов усиливается пульс и сердцебиение. Возможно, это стало причиной плохой стрельбы. Саша Логинов сегодня поторопился. Тоже ошибся. Если подвести итоги этапа, то он не совсем сложился. У нас были шансы на победу, но плохая стрельба лишила нас этого», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ».

14:54

Елисеев в третьем десятке. 24-й результат показал Матвей, минуту и 33,3 секунды проиграл россиянин. Подвела стрельба на второй «стойке».

14:54

Гараничев финиширует 16-м, сразу за ним Логинов. Александр ровно минуту проиграл Бё.

14:53

Фуркад вновь без призов.

14:52

И вырывает победу на финише Йоханнес Бё! Не смогли ему составить конкуренцию ни Эберхард, ни Майе!

14:50

И уже менее чем за 1 км до финиша лидерство захватывает Бё.

14:49

Фуркад и Йоханнес атакуют первую тройку, догнали лидеров. Чуть сзади идет Эберхард.

14:48

Швейцарец Беньямин Вегер взял на себя лидерство.

14:47

Елисееву вторая «стойка» не удалась. На два круга убегает Матвей! Логинов и Гараничев закрыли мишени без промахов.

14:46

Вместе с ним Кентен Фийон Майе.

14:46

А вот Кристиансен точен! Уходит в лидеры норвежец.

14:45

По разу мажут Мартен, Йоханнес и Эберхард! У Тарьея Бё два штрафных круга.

14:44

И вот уже они приближаются на последний огневой рубеж.

14:43

Меняются поочередно местами лидеры первой 4-ки: Фуркад, братья Бё и Эберхард. Оторвались они от идущего пятым Ветле Шоста Кристиансена на 10 секунд.

14:42

На отметке 11 км лидирует Эберхард, Йоханнес отстает на 2 секунды. Елисеев - десятый. +16,5 секунды у Матвея.

14:41

Фуркад по «стойки» отставал на 8 секунд, но быстро отыграл их француз. Догнал тройку лидеров, где также бежит Эберхард.

14:40

Матвей после третьего огневого рубежа 12-й. Гараничев идет 20-м, Логинов — 24-й.

14:39

Логинов дважды мажет... Один штрафной круг и у Гараничева. А вот Елисеев точен!

14:38

Антонен Гигонна ушел на три штрафные круга. Фуркад справился со «стойкой» медленнее, но без промахов.

14:38

Братья Бё отстреляли чисто и быстро! Убегают в лидеры норвежцы.

14:37

Итак, на очереди «стойка».

14:36

Елисеев идет 27-м. 22,7 секунды проигрывает Матвей Фуркаду.

14:35

Преодолели отметку в 8 км спортсмены. Отыграли несколько секунд Логинов и Гараничев. Чуть более 15 секунд уступают они лидерам.

14:34

Поменялись местами француз и норвежец.

14:33

Вырывается в лидеры Йоханнес Бё. Преследует его Фуркад.

14:31

Точно стреляют и Логинов с Гараничевым и Елисеевым! Приближаются к группе лидеров россияне.

14:31

Без промахов справляется и Фуркад.

14:30

Безупречно в «лежке» стреляют братья Бё и Симон Эдер. А вот Долль отправился на два штрафных круга.

14:29

Подходят биатлонисты ко второму огневому рубежу.

14:27

После 5 км лидирует Долль, сразу же за ним идут Эберхард и Йоханнес Бё. Логинов и Гараничев занимают 20-е и 22-е место соответственно. Чуть более 20 секунду проигрывают россияне. Елисеев чуть дальше — 27-м идет Матвей.

14:24

Эберхард, Долль, Эдер, Йоханнес и Тарьей Бё, Фуркад обошлись без штрафных кругов. Лидирует австриец.

14:23

На первом огневом рубеже и Логинов, и Гараничев, и Елисеев промахнулись по разу.

14:22

Очень тесно. Настолько, что некоторые биатлонисты вынуждены выходить за пределы трассы. Не накажут ли за возможное нарушение правил?

14:21

На отрезке 2,2 км Логинов и Гараничев идут в топ-9.

14:19

Потерял еще несколько позиций Александр, но на данный момент это непринципиально. Очень тесно в толпе первой десятки. Пока идет раскатка перед первым огневым рубежом.

14:16

Пропускает Логинов в тройку лидеров Юлиана Эберхарда. Ведет за собой толпу из 29-ти биатлонистов Мартен Фуркад.

14:15

Гонка началась! Поехали!

14:13

Погода в Рупольдинге замечательная: солнечно, ветра практически нет, осадков тем более, морозно.

14:11

Под первым же номером бежит норвежец Йоханнес Бё.

14:10

Сборную России в этой гонке представят три биатлониста: Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (20-й) и Матвей Елисеев (21-й).

14:05

Начало гонки — в 14:15 мск.

14:00

Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня в рамках пятого Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет мужской масс-старт на 15 км.