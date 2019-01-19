Вне десятки. Йоханнес Бё оставил Россию без золота

«Огневое стрельбище находится после большого спуска. На этом этапе у биатлонистов усиливается пульс и сердцебиение. Возможно, это стало причиной плохой стрельбы. Саша Логинов сегодня поторопился. Тоже ошибся. Если подвести итоги этапа, то он не совсем сложился. У нас были шансы на победу, но плохая стрельба лишила нас этого», — сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ».