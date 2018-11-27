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Шахматы / Матч за шахматную корону. Тай-брейк
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Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Карлсен и Каруана определяют чемпиона на тай-брейке. LIVE

Онлайн-трансляция тай-брейка в матче за шахматную корону Карлсен - Каруана

Магнус Карлсен (слева) и Фабиано Каруана в матче за мировую шахматную корону Reuters
Магнус Карлсен (слева) и Фабиано Каруана в матче за мировую шахматную корону
В Лондоне проходит тай-брейк между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной в матче за шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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18:22

Чуть больше времени имеет Карлсен.

18:21

Логичный ход проводит Магнус, идя пешкой на f3, тем самым прикрывая пешку на е4 и придавая потенциал для ладьи. Каруана же отвечает ладьей на b8.

18:20

Карлсен идет слоном на е3, Каруана сразу же перевел коня на d7.

18:18

Немного выровнялась ситуация: обмениваются ферзями шахматисты на d1.

18:16

Отвечает Каруана слоном на е6.

18:14

Обменялись пешками на е5 гроссмейстеры, Карлсен пошел конем на а4.

18:13

Фабиано же бьет коня на с3.

18:12

Атакует слона Магнус — пешка на а3.

18:10

Небольшое преимущество имеет норвежский гроссмейстер. Пожалуй, для него тай-брейк был предпочтительнее классических шахмат. К слову, в 2016 году Карлсен также защищал шахматную корону и тоже дошел до стадии тай-брейка, в которой со счетом 3:1 обыграл россиянина Сергея Карякина.

18:09

Пешка d2-d4 от Карлсена, Фабиано также двигает пешку по линии d — d6.

18:07

Короткую рокировку проводит Магнус. Фабиано отвечает пешкой на b5.

18:06

Немного призадумался над ходом Каруана и неожиданно поставил пешку на а6.

18:04

Удивил Магнус в дебюте — размашисто и открыто играет чемпион. Каруана же более академичен.

18:03

Стремительно развиваются события на доске. Нет времени на долгие раздумья у шахматистов.

18:02

Не самый популярный ход от Каруаны — чернопольный слон на b4.

18:01

Партия началась. Английское начало демонстрирует Карлсен — пешка на с4, Каруана ответил на е5.

17:59

Гроссмейстеры за доской. Все готово к началу партии!

17:50

Белыми начинает Карлсен.

17:45

Матч за шахматную корону проходит в Лондоне. Сегодня на месте событий присутствует и корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Кузьмин. По его словам, ажиотаж вокруг поединка невероятно велик.

«Очень много представителей СМИ. Организаторам пришлось оборудовать для журналистов дополнительную комнату — пресс-центр не смог уместить всех работников прессы», — рассказал он.

17:41

Если же шахматисты и в течение десяти партий не смогут выявить победителя, то будет проведен так называемый «армагеддон»: решающая партия, в которой у белых на ход будет пять минут, а у черных — четыре. После 61-го хода будут добавлены еще три секунды. В случае ничьей победа достанется черным.

17:40

Итак, счет после 12-ти партий равный — 6-6. Примечательно, что все партии завершились вничью. Сегодня же чемпион все-таки определится: либо Карлсен защитит корону, либо мир увидит нового чемпиона в лице Каруаны.

Напомним правила тай-брейка. Сначала гроссмейстеры проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае, если счет остается равным, то будут сыграны еще две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход.

При необходимости будут проведены еще четыре блиц-матча из двух партий.

17:35

Партия начнется в 18.00 по московскому времени.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция тай-брейка в матче за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.