Карлсен и Каруана определяют чемпиона на тай-брейке. LIVE

Матч за шахматную корону проходит в Лондоне. Сегодня на месте событий присутствует и корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Кузьмин. По его словам, ажиотаж вокруг поединка невероятно велик.

«Очень много представителей СМИ. Организаторам пришлось оборудовать для журналистов дополнительную комнату — пресс-центр не смог уместить всех работников прессы», — рассказал он.