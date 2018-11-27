Карлсен и Каруана определяют чемпиона на тай-брейке. LIVE

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Чуть больше времени имеет Карлсен.
Логичный ход проводит Магнус, идя пешкой на f3, тем самым прикрывая пешку на е4 и придавая потенциал для ладьи. Каруана же отвечает ладьей на b8.
Карлсен идет слоном на е3, Каруана сразу же перевел коня на d7.
Немного выровнялась ситуация: обмениваются ферзями шахматисты на d1.
Отвечает Каруана слоном на е6.
Обменялись пешками на е5 гроссмейстеры, Карлсен пошел конем на а4.
Фабиано же бьет коня на с3.
Атакует слона Магнус — пешка на а3.
Небольшое преимущество имеет норвежский гроссмейстер. Пожалуй, для него тай-брейк был предпочтительнее классических шахмат. К слову, в 2016 году Карлсен также защищал шахматную корону и тоже дошел до стадии тай-брейка, в которой со счетом 3:1 обыграл россиянина Сергея Карякина.
Пешка d2-d4 от Карлсена, Фабиано также двигает пешку по линии d — d6.
Короткую рокировку проводит Магнус. Фабиано отвечает пешкой на b5.
Немного призадумался над ходом Каруана и неожиданно поставил пешку на а6.
Удивил Магнус в дебюте — размашисто и открыто играет чемпион. Каруана же более академичен.
Стремительно развиваются события на доске. Нет времени на долгие раздумья у шахматистов.
Не самый популярный ход от Каруаны — чернопольный слон на b4.
Партия началась. Английское начало демонстрирует Карлсен — пешка на с4, Каруана ответил на е5.
Гроссмейстеры за доской. Все готово к началу партии!
Белыми начинает Карлсен.
Матч за шахматную корону проходит в Лондоне. Сегодня на месте событий присутствует и корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Кузьмин. По его словам, ажиотаж вокруг поединка невероятно велик.
«Очень много представителей СМИ. Организаторам пришлось оборудовать для журналистов дополнительную комнату — пресс-центр не смог уместить всех работников прессы», — рассказал он.
Если же шахматисты и в течение десяти партий не смогут выявить победителя, то будет проведен так называемый «армагеддон»: решающая партия, в которой у белых на ход будет пять минут, а у черных — четыре. После 61-го хода будут добавлены еще три секунды. В случае ничьей победа достанется черным.
Итак, счет после 12-ти партий равный — 6-6. Примечательно, что все партии завершились вничью. Сегодня же чемпион все-таки определится: либо Карлсен защитит корону, либо мир увидит нового чемпиона в лице Каруаны.
Напомним правила тай-брейка. Сначала гроссмейстеры проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае, если счет остается равным, то будут сыграны еще две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход.
При необходимости будут проведены еще четыре блиц-матча из двух партий.
Партия начнется в 18.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция тай-брейка в матче за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.