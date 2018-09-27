Меркель против Эрдогана: кому достанется Евро. LIVE

Кстати, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что все стадионы на Евро-2024, если турнир достанется его стране, будут заполнены.

«Не должно быть сомнений в том, что стадионы на чемпионате Европы в Турции будут заполнены», — заявил глава государства.