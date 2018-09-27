Меркель против Эрдогана: кому достанется Евро. LIVE

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Участники заседания уже в сборе, но спикер пока не вышел на сцену.
С минуты на минуту чиновники УЕФА должны объявить результаты. Две страны ждут, затаив дыхание.
Любопытно, что тогда на поле осталось конфетти, что слегка мешало игрокам. Надеемся, что такого на Евро-2024 не повторится. (Если турнир достанется Турции, конечно).
Совсем недавно сборная России на выезде встречалась с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. Перед началом того поединка, который проходил в Трабзоне, было устроено красочное шоу. Турция хотела показать, что ее вдохновляет удачная организация ЧМ-2018 и она хотела бы повторить успехи России на ЧЕ-2024. Встреча завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 2:1.
Кстати, президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал, что все стадионы на Евро-2024, если турнир достанется его стране, будут заполнены.
«Не должно быть сомнений в том, что стадионы на чемпионате Европы в Турции будут заполнены», — заявил глава государства.
В социальных сетях турки гораздо активнее немцев. Практическую каждую секунду появляются новые публикации с хэштегом #EURO2024, где турецкие фанаты просят отдать турнир их стране.
Тем временем УЕФА объявил о том, что трансляция официального объявления места проведения Евро начнется в 15.00 по центральноевропейскому времени. Это в 16:00 по Москве. Раньше решение мы не узнаем.
Для Турции это уже пятая попытка получить европейский турнир. Ранее страна потерпела неудачу в борьбе за совместное проведение Евро-2008 с Грецией, единоличное проведение Евро-2012 и Евро-2016, а также борьбе Стамбула за матчи Евро-2020.
Однако в Турции настроены оптимистично. «Я хорошо общаюсь со всеми членами исполкома и могу сказать, что шансы действительно равные. Результаты голосования будут очень плотными, все может решить один голос. Считаю наши шансы хорошими», — заявил вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы.
Турция тоже подошла к своей заявке предельно серьезно: из десяти указанных в ней арен сейчас готовы уже восемь, и многие из них современнее немецких. Правда, озабоченность УЕФА вызывают нарушения прав человека в стране и ограничения в законодательстве касательно алкоголя, табака и азартных игр.
«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — подчеркивает президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.
Немецкая сторона заявляет, что Германия готова провести чемпионат Европы хоть сегодня. Все стадионы готовы, в немецкой инфраструктуре нет никаких сомненийТребованиям УЕФА уже соответствуют 34 из 48 требуемых тренировочных баз.
Отметим, что ближайший чемпионат Европы, который состоится в 2020 году, будет экспериментальным — он пройдет сразу в 12 странах. В дальнейшем решено вернуться к традиционному формату, когда турнир организует одна страна. Свое желание провести Евро-2024 высказали только Германия и Турция, у которых в последние годы сложились непростые отношения.
Будущее голосование уже прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, По его словам, Турция выполнила все условия для проведения Евро-2024. Глава государства отметил, что его страна ждет справедливого решения УЕФА.
Пару слов о самом турнире. Чемпионат Европы по футболу 2024 года — 17-е первенство Европы, которое состоится летом 2024 года. Это третье подобное соревнование, в котором примут участие 24 команды.
Стало известно, что УЕФА объявит победителя на заседании в штаб-квартире в швейцарском Ньоне не раньше 15:45 мск.
За право проведения турнира непримиримо борются Германия и Турция.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня УЕФА определяет страну-хозяйку чемпионата Европы по футболу — 2024. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию конференции.