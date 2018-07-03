Теннис. Шарапова начинает поход на Уимблдоне. LIVE

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Шарапова на подаче. 15:0.
Да, поднимается Виталия и возвращается на корт. Матч продолжается.
Вроде бы улыбается Виталия. Надеемся, что проблема со спиной несерьезная, и теннисистка сможет продолжить игру.
Пока Дьяченко взяла медицинский тайм-аут, Шарапова тренирует подачу.
Вероятно, проблемы со спиной у Виталии.
Вышел врач. Оказывают помощь Дьяченко.
Выигрывает гейм Шарапова. 4:3.
Ух, какой удар удался Шараповой после подачи Дьяченко. Невероятно мощный. Виталия даже не дернулась. 30:30.
Хорошо сыграла Мария на приеме. 30:15.
На подаче Дьяченко. 30:0.
Судья вызвала врача, который выйдет на переходе.
Опять двойная ошибка у Шараповой. Гейм за Дьяченко. 3:3.
Пробила Мария по левой боковой и обхитрила Дьяченко. 15:40.
Не удается Шараповой выполнить хорошую подачу. Тройной брейк. 0:40.
На подаче Шарапова. И сразу же двойная ошибка. 0:15.
Мощный удар удался Шараповой. Берет Мария этот гейм. 3:2.
Двойная ошибка у Виталии. 15:45.
Вышла вперед Мария. 15:30.
А вот сейчас не справилась Дьяченко. 15:15.
На подаче Дьяченко. Долго противостояла ей Шарапова, но последний удар был все же за Виталией. 15:0.
Выравнивает ситуацию Мария и выигрывает гейм. 2:2.
Двойная у Шараповой. 30:30.
Не дотянулась до мяча Дьяченко после мощной подачи Шараповой. 30:0.
Шарапова подает. 15:0.
Хотела Шарапова поймать свою соперницу на противоходе, но допустила ошибку. Выигрывает Дьяченко гейм. 2:1.
Ошибается Мария при приеме. 40:15.
Подает Дьяченко. 30:15.
Брейк у Виталии. Выигрывает гейм Дьяченко — 1:1.
Могла Дьяченко выиграть этот сет, но допустила ошибку при приеме. 15:40.
Снова двойную ошибку допускает Мария. 0:40.
На подаче Шарапова. Неудачно начала она. 0:30.
Дьяченко попадает в сетку. Брейк от Шараповой, выигрывает она первый гейм.
15:40 — отличилась наконец-таки Дьяченко.
Мощно принимает подачу Виталии Мария. 0:30.
Начался матч! Подает Дьяченко.
Разминаются теннисистки. Совсем скоро начнется матч.
Победительница противостояния сыграет с представительницей пары Софья Кенин (США) — Мария Саккари (Греция). У них, кстати, идет третий сет.
Немного переносится начало встречи. Это неудивительно. Пока что ориентируемся на 19.55, поэтому далеко не уходите.
Ранее теннисистки встречались между собой лишь однажды. В 2015 году на «Ролан Гаррос» победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 одержала Шарапова.
Сама встреча, которая пройдет на втором корте, ориентировочно начнется в 19.40 мск
Здравствуйте уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона, в котором встречаются российские теннисистки Мария Шарапова и Виталия Дьяченко.