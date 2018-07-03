Теннис. Шарапова начинает поход на Уимблдоне. LIVE

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Онлайн-трансляция матча Уимблдона-2018 Шарапова — Дьяченко

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова играет со своей соотечественницей Виталией Дьяченко в матче первого круга Уимблдона. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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20:33

Шарапова на подаче. 15:0.

20:31

Да, поднимается Виталия и возвращается на корт. Матч продолжается.

20:30

Вроде бы улыбается Виталия. Надеемся, что проблема со спиной несерьезная, и теннисистка сможет продолжить игру.

20:30

Пока Дьяченко взяла медицинский тайм-аут, Шарапова тренирует подачу.

20:28

Вероятно, проблемы со спиной у Виталии.

20:26

Вышел врач. Оказывают помощь Дьяченко.

20:25

Выигрывает гейм Шарапова. 4:3.

20:24

Ух, какой удар удался Шараповой после подачи Дьяченко. Невероятно мощный. Виталия даже не дернулась. 30:30.

20:24

Хорошо сыграла Мария на приеме. 30:15.

20:23

На подаче Дьяченко. 30:0.

20:22

Судья вызвала врача, который выйдет на переходе.

20:21

Опять двойная ошибка у Шараповой. Гейм за Дьяченко. 3:3.

20:20

Пробила Мария по левой боковой и обхитрила Дьяченко. 15:40.

20:19

Не удается Шараповой выполнить хорошую подачу. Тройной брейк. 0:40.

20:18

На подаче Шарапова. И сразу же двойная ошибка. 0:15.

20:16

Мощный удар удался Шараповой. Берет Мария этот гейм. 3:2.

20:16

Двойная ошибка у Виталии. 15:45.

20:15

Вышла вперед Мария. 15:30.

20:15

А вот сейчас не справилась Дьяченко. 15:15.

20:14

На подаче Дьяченко. Долго противостояла ей Шарапова, но последний удар был все же за Виталией. 15:0.

20:13

Выравнивает ситуацию Мария и выигрывает гейм. 2:2.

20:11

Двойная у Шараповой. 30:30.

20:10

Не дотянулась до мяча Дьяченко после мощной подачи Шараповой. 30:0.

20:09

Шарапова подает. 15:0.

20:07

Хотела Шарапова поймать свою соперницу на противоходе, но допустила ошибку. Выигрывает Дьяченко гейм. 2:1.

20:06

Ошибается Мария при приеме. 40:15.

20:06

Подает Дьяченко. 30:15.

20:05

Брейк у Виталии. Выигрывает гейм Дьяченко — 1:1.

20:04

Могла Дьяченко выиграть этот сет, но допустила ошибку при приеме. 15:40.

20:04

Снова двойную ошибку допускает Мария. 0:40.

20:03

На подаче Шарапова. Неудачно начала она. 0:30.

20:01

Дьяченко попадает в сетку. Брейк от Шараповой, выигрывает она первый гейм.

19:59

15:40 — отличилась наконец-таки Дьяченко.

19:59

Мощно принимает подачу Виталии Мария. 0:30.

19:58

Начался матч! Подает Дьяченко.

19:56

Разминаются теннисистки. Совсем скоро начнется матч.

19:50

Победительница противостояния сыграет с представительницей пары Софья Кенин (США) — Мария Саккари (Греция). У них, кстати, идет третий сет.

19:46

Немного переносится начало встречи. Это неудивительно. Пока что ориентируемся на 19.55, поэтому далеко не уходите.

19:43

Ранее теннисистки встречались между собой лишь однажды. В 2015 году на «Ролан Гаррос» победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 одержала Шарапова.

19:36

Сама встреча, которая пройдет на втором корте, ориентировочно начнется в 19.40 мск

19:35

Здравствуйте уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона, в котором встречаются российские теннисистки Мария Шарапова и Виталия Дьяченко.