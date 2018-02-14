Онлайн-трансляция пятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Как уже было сказано, на соревнования, которые начнутся в 04:00 по московскому времени, заявлены три российские пары, две из которых уже выступали в Пхенчхане: дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт на днях стали серебряными призерами командного турнира, финишировав в своих программах соотвественно первым и третьим. Что же касается Кристины Астаховой и Алексея Рогонова, то они на текущих Играх заменили Ксению Столбову и Федора Климова (серебро личного турнира Сочи-2014), оставшихся без приглашений в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета. На командный турнир они не были заявлены.