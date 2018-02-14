Пхенчхан-2018. Российская пара установила рекорд. LIVE
Онлайн-трансляция пятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Можно выдохнуть — крайне уверенно выступили российские спортсмены, не оставив ни шанса нервам на порчу проката. Остается лишь надеяться, что и у судей схожее мнение.
Последняя пара вступает в бой — на льду россияне Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Переживаем!
Впрочем, оценки у пары высокие — 76,59 балла. Минимум четвертыми немцы сегодня станут.
Классно откатали немцы. Все в их выступлении было: и эмоции, и техника, и огромная ошибка в сальхове от партнера. Вполне может это стать очень большим препятствием для дуэта на пути к пьедесталу.
А на очереди у нас предпоследняя пара — немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.
К сожалению, не удалось возглавить россиянам таблицу — 74,35 балла они только что получили и теперь идут на шестом текущем месте.
Да, есть! Без единой помарки, кажется, выступили россияне, добавив к легкости и чувственности танца отличную технику. Браво!
Пока что блестяще исполняют элементы россияне.
Надеемся, что все куда лучше выйдет у Энберта и Забияко.
Крайне среднюю (относительно возможной) оценку получают канадцы — 76,82 балла им судьи поставили. На текущее второе место отправились спортсмены.
С явным волнением катались канадцы, из-за чего несколько перестраховывались в элементах, отчасти лишая их зрелищности. Зато более-менее чисто все у них получилось. Ждем оценок.
Открывают ее канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд, которые совсем недавно побеждали в командном турнире.
Вернемся в ледовый дворец, где в данный момент уже завершается короткая программа спортивных пар — прямо сейчас на льду последняя разминка, в которой присутствуют сразу две российские пары (Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов).
Тем временем стал известен еще один олимпийский чемпион Пхенчхана — в хафпайпе первенствовал Шон Уайт из США. Для американца это олимпийское золото стало третьим в карьере. Вторым в данной дисциплине оказался японец Аюму Хирано, третьим — представитель Австралии Скотти Джеймс. Россиян в этим состязании не было.
Представители Италии Валентина Маркей и Ондржей Готарек, выступавшие следом, заработали 74,5 балла.
И снова личный рекорд! Вэньцзин Суй и Хань Цун получили 82,39 балла и вышли на текущее первое место!
Зрители приветствуют китайских фигуристов. Выступают Вэньцзин Суй и Хань Цун.
74 балла! Для итальянцев это личный рекорд! Они вышли на третье текущее место.
Итальянцы также на высоком уровне выступили. Невероятная конкуренция на Олимпиаде в фигурном катании.
На очереди выступление итальянской пары Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.
Результат Джеймс и Сипре — 75,34. Обогнали они россиян тоже.
Хорошее выступление от французских фигуристов. Все элементы были выполнены на высокой сложности.
Короткую программу следующими представят французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Готовится следующая группа фигуристов, которая продемонстрирует свои короткие программы.
Промежуточные итоги в короткой программе. Лидируют китайские фигуристы Сяоюй Юй и Хао Чжан, вторыми идут россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов, а замыкают тройку спортсмены из КНДР Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким.
Канадцы набрали 67,52 балла и вышли на четвертое место.
Следующими на лед вышли канадцы Жулианне Сегин и Шарли Билодо.
Американцы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим в свою очередь получают от арбитров лишь 65,55 балла.
Вторую половину короткой программы открыли китайцы Сяоюй Юй и Хао Чжан — их результат составил 75,58 балла. Выходят они на первое текущее место.
65,68 балла им судьи поставили за прокат — разочарованы оценкой фигуристы, хоть и пытаются это скрыть.
Очень обидно должно быть канадцам — необычная у них программа была, само выступление получилось крайне эмоциональным и хорошим, однако сильная ошибка в самом середине проката едва ли позволит спортсменам бороться за запланированное. По факту — один прыжок попросту вычеркнутым оказался у них.
Завершилась очередная пауза между разминками — и уже на льду канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, который будет выступать под крайне томный кавер на Sweet Dreams.
Следующим образом выглядит прямо сейчас таблица уже выступивших спортсменов. Ее вершина, безусловно, радует максимально.
«Наши цели? Кататься для себя, кататься для удовольствия — чтобы было весело», — добавила партнерша.
«Было приятно кататься, легко, трибуны поддерживали. Хотелось кататься. Но, конечно, чувствовалась ответственность», — сказал радостный Рогонов в эфире «Матч ТВ» спустя несколько минут после выступления.
69,40 — второе место для северокорейцев. Очень рады спортсмены и их множественные поклонники на трибунах, дающие фору вообще всем в своей синхронности.
Достаточно своеобразным — во многом из-за музыки — получился прокат спортсменов, однако само выступление оказалось действительно качественным. После его окончания зал попросту «взорвался», к слову.
Закрывать очередную разминку будут спортсмены из КНДР Таэ Ок Рем и Чу Сик Ким, на минувшем чемпионате мира попавшие в топ-15.
Продолжается короткая программа в состязании спортивных пар на Олимпиаде в Пхенчхане — только что выступили китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян, получившие от судей 62,61 балла. Сильно подпортило прокат обидное падение партнерши на старте номера. По-прежнему лидирует российский дуэт.
Классное выступление получилось и у немцев Анники Хокке и Рубена Бломмара, что не прошло и мимо судей — 63,04 балла они получили, тоже обновив личный рекорд.
70,52 балла! Личный рекорд! «Молодцы, молодцы», — звучит с трибун! Браво, Алексей и Кристина!
В общем, это было крайне здорово — эмоционально, чисто, задорно! Оглушительные аплодисменты с трибун этому, вероятно, лучшее подтверждение. Посмотрим, что скажут судьи.
Поддержка с не самым простым выходом и тройной флип тоже удаются ребятам.
Чистейший параллельный тройной прыжок на старте! И тройная подкрутка не хуже!
Начинают «Олимпийские атлеты из России» свое выступление. Верим!
Появилась уже на льду третья разминка, в которой, напомним, присутствуют россияне Астахова и Рогонов.
Время «отличных» новостей. Как сообщает ТАСС, МОК ошибочно не пригласил на Игры-2018 двух российских спортсменов — конькобежца Сергея Грязцоваи бобслеиста Дмитрия Попова.
Томас Бах такой Томас Бах...
Напомним, что на данный момент в активе сборной России пять медалей Олимпийских игр — 2018 (0-1-4) и 11-е место в общекомандном зачете соревнований в Пхенчхане. Пока что наиболее удачным днем Олимпиады в Южной Корее стоит считать 13 февраля, когда россиянам удалось завоевать аж три бронзы (отличились керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, а также лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова).
Объявлена на стадионе заливка льда — лишь после нее и небольшой разминки выступят россияне. Так что придется чуть подождать.
Уже во втором прокате кряду у нас почти в одиночку все портит партнер — за 63,25 балла поклонники чемпионов мира по юниорам сегодня должны «благодарить» именно Мартина. При этом партнерша здесь еще и с травмой выступала, но не позволила себе грубых ошибок.
Следующими свои умения болельщикам и арбитрам продемонстрируют чехи Анна Душкова и Мартин Бидар. После них, напомним, на лед выйдет российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов.
Достаточно неплохое выступление получилось у австрийцев Мириама Циглера и Зеверин Кифер, которые только что завершили свой прокат под пятым стартовым номером. Разве что партнер в одном из моментов подкачал, упав после тройного прыжка на самом старте. 58,8 балла получила пара от судей.
Любопытно, но и тут пара выдала свой личный рекорд — на Олимпиаде подобное сделать не столь просто. 60,35 очка им арбитры за прокат выставили.
Стартует прямо сейчас вторая группа короткой программы — откроют ее израильтяне Пэйдж Коннерс и Евгений Краснопольский.
В тему сноуборда — накануне СМИ покорила история 17-летнего американца Редмонда Джерарда, которого сначала чуть не проспал свое выступление в слоупстайле из-за того, что накануне допоздна смотрел сериал, а затем, примчавшись на арену, легко взял золото. Романтика, что еще сказать...
Тем временем стартовал только что финальный раунд мужского хафпайпа, где россиян нет — олимпийский чемпион в этой дисциплине определится примерно в 06:00 по московскому времени.
Честь закрывать первую разминку выпала японской паре Саори Судзуки/Рюичи Кихара — их выступление было оценено судьями в 57,74 балла, что очень обрадовало самих фигуристов. Это их новый личный рекорд, на секундочку.
Вторыми в короткой программе выступили австралийцы Харли Уиндзор и Екатерина Александровская (к слову, уроженка Москвы), за свой достаточно неплохой прокат получив 61,55 балла — до личного рекорда, конечно, не дотянули, однако и без этого не так плохо.
Изрядно наошибались спортсмены из Южной Кореи — особенно страшно смотрелось падение партнерши после тройного сальхова, которое со стороны выглядело крайне болезненно. Впрочем, завершить прокат фигуристы все-таки смогли, за что их стоит поблагодарить. Что касается их оценок, то от судей хозяева Олимпиады получили всего 42,93 балла.
Началось фигурное катание! Первыми перед зрителями в короткой программе выступят хозяева соревнований Ким Гю Ын и Ким Алекс Кан Чхан.
Уже проходят последние приготовления на арене в Южной Корее, где буквально через считанные мгновения стартует короткая программа спортивных пар. И напоследок отметим, что главным фаворитом сегодняшнего состязания, по мнению букмекеров, необходимо считать китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун, который выйдет на лед 17-м. Что касается мнения букмекеров по поводу Морозова и Тарасовой, то они якобы должны сегодня стать вторыми-третьими.
Немного разбавим рассказ о фигуристах свежим сообщением из Пхенчхана — только что стало известно, что южнокорейская погода в очередной раз вмешалась в олимпийское горнолыжное движение, на этот раз несколько сдвинув вперед старт женского слалома, где честь России будет отстаивать Екатерина Ткаченко.
Таким образом, квалификация здесь стартует не раньше 04:30 по московскому времени.
Всего сегодня должны выступить аж 22 пары — Астахова и Рогонов вступят в бой седьмыми, Забияко и Энберт выйдут на лед под 20-м стартовым номером, а Тарасова и Морозов начнут путь к пьедесталу последними.
Как уже было сказано, на соревнования, которые начнутся в 04:00 по московскому времени, заявлены три российские пары, две из которых уже выступали в Пхенчхане: дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт на днях стали серебряными призерами командного турнира, финишировав в своих программах соотвественно первым и третьим. Что же касается Кристины Астаховой и Алексея Рогонова, то они на текущих Играх заменили Ксению Столбову и Федора Климова (серебро личного турнира Сочи-2014), оставшихся без приглашений в Пхенчхан от Международного олимпийского комитета. На командный турнир они не были заявлены.
К слову, первыми в бой сегодня вступят именно фигуристы, а значит, немного доскональнее сейчас углубимся именно в расклады короткой программы спортивных пар.
Для тех же, кому в столь ранний/поздний час по московскому времени немного лень вникать в большое количество букв, кратко расскажем, что сегодня на Олимпиаде наконец-то стартует мужская сборная России по хоккею (матч со словаками начнется в 15:10), состоятся короткие программы у спортивных пар в фигурном катании, где отечественная команда представлена тремя дуэтами, а на биатлонных трассах Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева попытаются сотворить чудо в индивидуальной гонке, Это все, впрочем, лишь малая толика программы дня, которая, как всегда, может похвастаться крайней насыщенностью.
Для начала предлагаем вам ознакомиться с программой стартовавшего соревновательного дня, а также узнать о шансах российской сборной в той или иной дисциплине.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции очередного дня Олимпиады-2018, в которой традиционно будет очень много всего интересного. Поехали!