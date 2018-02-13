Сборная России по хоккею стартует на Олимпиаде матчем против Словакии

Хоккей

Мужчины, предварительный раунд, Россия — Словакия

За кого болеть: за капитана Павла Дацюка и всю «Красную машину»

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Когда: 15:10 мск

На зимних Олимпийских играх — 2018, наконец, стартует мужской турнир по хоккею, в котором примут участие восемь сильнейших сборных мира, согласно рейтингу Международной федерации хоккея (ИИХФ), а также хозяева Олимпиады корейцы и три команды, одержавшие победу в своих группах на финальном этапе квалификации.

Можем сразу сказать, что в топ-8 рейтинга попали, помимо России, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Словакия. А еще тремя сборными, отобравшимися через квалификацию, стали Словения, Германия и Норвегия.

В предварительном раунде все коллективы разбиты на три группы.

Сборная России оказалась в группе B — со Словакией, Словенией и США.

Чтобы напрямую выйти в четвертьфинал Олимпиады, необходимо занять первое место в своем квартете, либо быть лучшей среди команд, ставших вторыми.

Три победителя групп и один коллектив со второго места сразу отправятся в 1/4 и будут иметь на один день отдыха больше.

Остальные сыграют в дополнительном квалификационном раунде, причем соперники будут подобраны согласно завоеванным очкам на групповом этапе: пятая команда встретится с 12-й, шестая — с 11-й, седьмая — с десятой, а восьмая — с девятой.

Раньше могли бы возникнуть сомнения относительно победителя в группе B, но в отсутствие игроков НХЛ сборная США представляет собой уже не ту грозную силу, что прежде.

«Красная машина» обязана справляться со всеми соперниками и уверенно выходить в четвертьфинал.

Первое препятствие на пути россиян — команда Словакии. На предыдущих Олимпийских играх в Сочи словаки заняли 11-е место, а на чемпионате мира — 2016 стали 16-ми.

От подопечных Олега Знарка следует ожидать уверенного старта на Олимпиаде.

Фигурное катание

Спортивные пары, короткая программа

За кого болеть: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов

Когда: 04:00 мск

В фигурном катании наступает пора личных турниров. Первыми в эту борьбу включаются спортивные пары, среди которых Россию представят три дуэта — Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Кристина Астахова / Алексей Рогонов.

Изначально вместо Астаховой и Рогонова в Играх должна была участвовать пара Ксения Столбова / Федор Климов,

однако в последний момент партнерша узнала о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался высылать ей приглашение. Конкретные причины этого решения до сих пор неизвестны — Ксения никогда не была замешана в допинговых скандалах.

В итоге Россия лишилась сильного дуэта, который завоевал серебро в личных соревнованиях на Играх в Сочи — 2014. Теперь все «золотые» надежды страны связаны с Тарасовой и Морозовым,

которые уже порадовали зрителей Олимпиады своей короткой программой в ходе командного турнира, получив больше всех баллов за выступление и обогнав таких именитых соперников, как немцы Алена Савченко и Бруно Массо и канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд.

Теперь нужно повторить этот успех — только уже в личном турнире. Главное, чтобы на Тарасову и Морозова не оказало большого давления то, что они будут выступать последними — под 22 номером.

Что касается Забияко и Энберта, то они показали в командных соревнованиях произвольную программу и заняли с ней третье место, причем партнерша от волнения допустила досадную ошибку на ровном месте — при переходе от одного элемента к другому. Этой паре пока рано задумываться о высоких местах, но надо изо всех сил стремиться к бронзе.

Наталья и Александр выступят 20-ми — после них останутся только Савченко / Массо и Тарасова / Морозов.

Астахова и Рогонов покажут свою программу под седьмым стартовым номером — для них эти Игры являются приятным сюрпризом, и ребятам следует откататься в свое удовольствие.

О медальных перспективах в этом случае говорить пока не приходится.

Керлинг

Предварительный раунд, женщины, Россия — Великобритания

За кого болеть: женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой

Когда: 08:05 мск

Женская сборная России по керлингу во главе с Викторией Моисеевой попала на Игры несколько неожиданно. Было заранее решено, что на Олимпиаду поедет опытный коллектив со скипом Анной Сидоровой, однако девушки начали сезон так плохо, что было решено провести отборочный матч.

В итоге команда Сидоровой уступила Моисеевой и компании, что привело к резкой смене в заявке сборной России.

При этом стоит отметить, что коллектив Моисеевой является куда менее опытным на международном уровне, чем их поверженные соотечественницы, поэтому сложно заранее предсказать, на каком уровне будет выступать эта команда.

Главное для наших девушек — справиться с нервами. Для этого коллектива Пхенчхан-2018 — первая Олимпиада в карьере.

Впрочем, пример керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте после всего двух с половиной лет выступлений в этой дисциплине, должен изрядно вдохновить девушек.

Первый соперник россиянок на турнире — сборная Великобритании во главе с опытнейшим скипом Ив Мюрхед. Под руководством шотландки команда с Туманного Альбиона уже становилась бронзовым призером Сочи-2014, так что коллективу Моисеевой предстоит очень непростая игра.

Биатлон

Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

За кого болеть: Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева

Когда: 14:05 мск

В одном из самых популярных зимних видов спорта в России — биатлоне — в День всех влюбленных состоится индивидуальная гонка на 15 км среди женщин.

Россию будут представлять только две спортсменки, получившие приглашение на Игры-2018 от МОК, — Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В двух предыдущих олимпийских стартах россиянки, к сожалению, не сумели проявить себя во всей красе.

В гонке преследования Акимова стала 31-й, стартовав с 20-й позиции с отставанием в 1 минуту 18 секунд от лидера, а Кайшева финишировала 52-й, начав с 33 позиции, однако здесь большую роль сыграло то, что Ульяна забыла пробежать один штрафной круг после неудачного выстрела.

За такую оплошность ей добавили две минуты к общему времени, что отбросило россиянку очень далеко в итоговом протоколе.

А в предыдущей гонке — спринте — Акимова и Кайшева показали 20-й и 33-й результат соответственно.

Самое время собраться и войти хотя бы в десятку сильнейших, а в идеале — подобраться как можно ближе к пьедесталу.

В индивидуальной гонке будет четыре огневых рубежа — два стоя, два лежа — причем спортсменки сами имеют право выбирать места на стрельбище. Учитывая, что на биатлонных трассах в Корее дуют непредсказуемые ветры, стоит понадеяться на удачу.

Если наши девушки сумеют отстреляться с минимумом ошибок, а лидеры дрогнут (как это уже происходило в мужских гонках с французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Йоханнесом Бё, которые допускали по три промаха за раз), то появится шанс реальной борьбы за медали.

Только вот россиянкам ошибаться в стрельбе никак нельзя, потому что отыграть отставание ходом они вряд ли смогут.

Конькобежный спорт

Женщины, 1000 м

За кого болеть: Ангелина Голикова

Когда: 13:00 мск

На дистанции 1000 м в женском турнире по конькобежному спорту Россию представит только 26-летняя Ангелина Голикова, что неудивительно: МОК в целом предоставил приглашения на Игры только трем россиянкам, причем одна из них — Ольга Граф — добровольно отказалась от участия в Олимпиаде.

Голикова имеет опыт выступления на главных стартах четырехлетия: в Сочи-2014 она бежала дистанцию 500 м, правда, финишировала только 18-й, поставив при этом личный рекорд.

На этапах Кубка мира девушка время от времени заезжает в призы на своей любимой 500-метровке. А вот как Ангелина выступит на 1000 м, предсказать сложно, но, скорее всего, медалей ждать не стоит.

Санный спорт

Мужчины, сани-двойки, финал

За кого болеть: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Андрей Богданов / Андрей Медведев

Когда: первая попытка — 14:20 мск, вторая — 15:30

Александр Денисьев / Владислав Антонов начали заниматься санным спортом совместно в 11 лет. В соревнованиях двухместных саней этот тандем занимал призовые места на этапах Кубка мира, а на Олимпиаде в Сочи стал пятым.

Антонов уже заявил, что они с партнером настраиваются только на медаль.

Второй российский тандем Андрей Богданов / Андрей Медведев занимал на чемпионате мира — 2015 седьмое место, что стало лучшим результатом среди российских экипажей. Помимо этого, в активе парней — победа и призовые места на чемпионате России.

Тем не менее, это все же не уровень пьедестала Олимпийских игр, так что занять место хотя бы рядом с призами было бы очень неплохо.

Горнолыжный спорт

Женщины, слалом, квалификация и финал

За кого болеть: Екатерина Ткаченко

Когда: квалификация стартует в 04:15 мск, финал — в 07:45

В женском слаломе Россию будет представлять только одна спортсменка — 22-летняя Екатерина Ткаченко, которая является чемпионкой России 2017 года, а в уже далеком 2012-м завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр.

К сожалению, более серьезных достижений в активе Ткаченко не значится, и борьба за медали в слаломе станет настоящей удачей для молодой россиянки.

Лыжное двоеборье

Мужчины, прыжки с трамплина, лыжная гонка

За кого болеть: Эрнест Яхин

Когда: прыжок с трамплина в отборочном раунде — 07:45 мск, прыжок в основном раунде — 09:00, лыжная гонка — 11:45

В лыжном двоеборье на Олимпиаду отобрался только один россиянин — 27-летний Эрнест Яхин.

Ему предстоит дважды прыгнуть с трамплина, после чего судьи выставят свою оценку, и каждый балл преимущества над соперниками превратится в четыре секунды гандикапа в гонке на 10 км, которая последует за прыжками.

К сожалению, уфимец до этой поры не добился серьезных успехов на международном уровне, так что в Пхенчхане чудо вряд ли произойдет.

Сноуборд

Мужчины, хафпайп, финал



За кого болеть: кто приглянется, россиян в финале хафпайпа не будет

Когда: первая попытка финала — 04:30 мск, вторая — 05:00, третья — 05:30

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