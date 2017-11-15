WADA решает судьбу России. LIVE

Кстати, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю высказал мнение, что российские спортсмены могли стать частью системы. «Не понимаю, что происходит, и вы, журналисты, вероятно, тоже. Пытался разобраться и выяснить, почему россиян наказывают, но пока внятных объяснений не нашел. Запутанная ситуация.
В частности, непонятно, почему одним и тем же спортсменам разрешают соревноваться под эгидой FIS и одновременно запрещают ехать на Олимпийские игры.
Надеюсь, те, у кого больше сведений по этому вопросу, поделятся с нами информацией. К этому моменту известно, что ни у одного из российских лыжников не нашли в пробах следов допинга.
С другой стороны, мы знаем о существовавшей в России системе покрытия допинга. Возможно, ребята ничего плохого не совершали и стали жертвами системы. Это тоже вариант.
В CAS сказали, что спортсмены имеют право выступать, а в МОК решили, что медали были завоеваны нечестно и ребят надо дисквалифицировать. Непонятно, кто здесь прав. Чувствуешь себя идиотом», — приводит слова Сундбю VG.
Сама Екатерина в интервью агенству «Р-Спорт» заявила: «Для меня все происходящее стало шоком. За других людей говорить я не могу, не знаю, какого рода игру ведут определенные люди, которые этим занимаются и выносят подобные обвинения. Могу сказать только за себя: я спокойна и уверена в себе, я никогда в жизни ничего запрещенного не употребляла. Для меня кодекс WADA был принципом моей спортивной жизни. Я всегда была за чистый спорт и знаю, что невиновна. Шокирована этими заявлениями в прессе. Буду отстаивать свою невиновность любыми способами. То, что написано о нарушениях с моей стороны, точно неправда», — отметила спортсменка.
Как назло, прямо накануне этого заседания российская керлингистка Екатерина Галкина попала под подозрение в употреблении допинга перед Олимпийскими играми в Сочи. По сообщениям британских СМИ, ее допинг-проба, взятая в начале января 2014 года, показала недопустимое соотношение тестостерона к эпитестостерону. Такие известия могут негативно сказаться на и без того подорванной репутации РУСАДА.
Тренер юниорской сборной России по биатлону Сергей Ефимов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что, даже если РУСАДА не будет восстановлено в правах, это никак не должно повлиять на допуск или недопуск олимпийской команды страны на Олимпиаду-2018: «Насколько я знаю, к национальным командам разных стран приезжают не только свои, но и другие антидопинговые агентства, у которых есть аккредитация WADA. Они берут пробы у спортсменов на официальных спортивных мероприятиях, на учебно-тренировочных сборах… Не бывает такого, чтобы атлеты остались совсем без надзора: сборные стран тестируют постоянно. Так что я не думаю, что отказ восстановить РУСАДА в правах должен автоматически привести к отстранению всей сборной России от Игр в Пхенчхане — 2018».
27 июня 2017 года РУСАДА позволили вернуться к тестированию – правда, под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD). Казалось, что дело медленно, но верно идет к полному восстановлению в правах, однако окончательный вердикт мы узнаем только на этом заседании WADA.
В ноябре 2017-го исполнилось уже два года, как РУСАДА лишилось своего официального статуса.Тогда WADA опубликовало отчет, в котором обвинило российское агентство в сокрытии массового употребления допинга отечественными атлетами, и отстранило его от деятельности.
Член рабочей группы по вопросам управления WADA Акааш Махарадж во время заседания сказал: «Спортсмены, по мнению нашей рабочей группы, должны быть шире представлены в исполкоме Всемирного антидопингового агентства». Исполком WADA включает в себя 12 членов. Возглавляют руководитель WADA Крэйг Риди и министр культуры Норвегии Линда Хеллеланд. Орган состоит из пяти представителей олимпийского движения (глава НОК Чехии Иржи Кейвал, генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн, вице-президент МОК Угур Эрденер, член комиссии спортсменов МОК Тони Эстанге, президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта Франческо Риччи Битти) и пяти представителей правительств различных стран.
Первую проблему WADA решило альтернативным способом — достав не сами пробы российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год, а электронную базу данных о них. Следственный комитет России на своем официальном сайте уже подчеркнул, что это лишь «электронный файл, который, по мнению агентства, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра», а Колобков выразил надежду, что это никак не повлияет на решение по РУСАДА.
Во-вторых, Россия отказывается признать, что в стране существовала государственная система поддержки допинга.
Портал Insidethegames, известный достоверными инсайдами из мира спорта, утверждает, что восстановлению РУСАДА в правах мешает две причины. Во-первых, Россия все еще не открыла экспертам WADA доступ к пробам из Московской антидопинговой лаборатории, чтобы те могли перепроверить их и убедиться в чистоте российских спортсменов, либо доказать обратное. Хранилище опечатано Следственным комитетом (СК), который проводит внутреннее расследование допингового скандала и не намерен впускать иностранцев в лабораторию раньше, чем закончит все необходимые работы.
Позднее министр спорта России добавил, что возможность выступления наших спортсменов на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом даже не рассматривается: «Это часть олимпийского движения, это объединение всех национальностей. И отсутствие флага противоречит всем принципам МОК и олимпийского движения, этот вариант исключен. Наши коллеги знают об этом, думаю, они учитывают этот факт при принятии решения».
Министр спорта России Колобков ранее выступил перед учредителями WADA, чтобы убедить их в том, что РУСАДА необходимо вернуть официальный статус. «Мы впервые выступили на исполкоме WADA за последние три года. Попытались вместе с Жуковым донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии. Слушали нас очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна, поскольку дальнейшее обсуждение проходило без нас».
По информации ТАСС, комитет по соответствию WADA рекомендовал присутствующим на заседании признать РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации. На этом настоял сам глава этого комитета по соответствию Джонатан Тэйлор, который представил итоги работы своего департамента 15 ноября на закрытом совещании, куда не были допущены присутствующие в Сеуле министр спорта России Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
По различной инсайдерской информации, решение уже принято, и оно не в пользу РУСАДА. Посмотрим, как же все обернется на самом деле.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции заседания учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые должны скоро решить, восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) или нет. От сегодняшнего вердикта может зависеть судьба участия всей сборной России в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане — 2018. Напомним, что заседание проходит в столице Южной Кореи — Сеуле.