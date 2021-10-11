Собчак попросила прекратить «метать фейки» по поводу ДТП в Сочи

Оксана Садовник, получившая тяжелые травмы в результате ДТП с участием Ксении Собчак, жива, телеведущая оказывает поддержку ее семье. Об этом сама Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

«Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая — ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей», — написала Собчак.

Она уточнила, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее травмы головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Собчак вместе супругом Садовник занимаются вопросом ее дальнейшего лечения в Москве.

«Несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг, имейте совесть», — поделилась журналистка.

Собчак добавила, что видела разные сообщения о своем участии в ДТП — о том, что с ней все в порядке и ее «никто не держит», что она «ничего не сделала», чтобы помочь пострадавшим, и другие. Журналистка заявила, что устала, что ее хотят в чем-то уличить и пожелала никогда не побывать не ее месте.

«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала , с подбитой головой... уехала домой , после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями», — заявила журналистка.

Собчак также прокомментировала просьбу подруги погибшей в ДТП в Сочи, которая обратилась к Собчак, но та якобы ее «проигнорировала».

«Мы не игнорируем , мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдём. Подруга почему то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно», — пишет Собчак.

ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы. Вторая пассажирка Volkswagen Оксана Садовник, о смерти которой ранее появились сообщения, выжила. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор Собчак раскрыл подробности ДТП.