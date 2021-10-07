Школьный друг Путина рассказал о его детстве

Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина рассказал о его детстве и музыкальных увлечениях, передает сайт kp.ru.

«30 сонат Бетховена — это коллекция пластинок Владимира Спиридоновича Путина, которые были в семье Путиных», — рассказал Борисенко, отметив, что российский президент в детстве очень любил исполнять песни The Beatles.

Любимой игрой в детстве у Путина были прятки и «мушкетеры», а любимыми фильмами были «Щит и меч», «Мертвый сезон». Кроме того, Борисенко указал на любимую оперу Путина — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Ранее поправивший Путина школьник запустил челлендж в день рождения президента.

Президент России 7 октября отмечает 69-й день рождения. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими.