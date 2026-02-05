Россиянам назвали 7 витаминов, которых критически не хватает зимой

Лишь 14% жителей России полностью обеспечены всеми витаминами, а зимой дефицит микроэлементов становится особенно выраженным. Об этом сообщили ученые Пермского Политеха, рассказав, какие вещества наиболее важны в холодный сезон и когда стоит задуматься о приеме добавок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Федерального исследовательского центра питания, у 64% россиян наблюдается нехватка одного–двух витаминов, а у 22% — сразу нескольких.

«Основная причина — хроническое несоответствие между реальными энергозатратами современного человека и его физиологической потребностью в витаминах и минералах, которые регулируют обмен веществ», — пояснила кандидат фармацевтических наук, доцент ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Зимой проблема усугубляется из-за сокращения солнечного света, снижения доли свежих овощей и фруктов и повышенной нагрузки на иммунитет. Наиболее распространенным дефицитом остаётся витамин D.

«В России его нехватка отмечается у 43–63% населения. Причина не только в солнце — ключевую роль играет питание», — отметила Баньковская.

Витамин D содержится в жирной рыбе, печени трески, яйцах и молочных продуктах. В ряде случаев его назначают в виде БАДов, часто в комплексе с витамином K2.

«K2 помогает направлять кальций в кости и снижает риск его отложения в сосудах», — добавила доцент ПНИПУ Анастасия Ботева.

Зимой также возрастает потребность в витамине C, который поддерживает иммунитет и синтез коллагена.Он содержится в ягодах, капусте, сладком перце и зелени, но разрушается при хранении и термической обработке.

Ученые не рекомендуют восполнять дефицит за счет сладких аскорбинок из-за высокого содержания сахара. Особое значение имеет цинк, участвующий в иммунной защите и работе нервной системы. Лучше всего усваиваются хелатные формы цинка, отмечают специалисты.

«Его дефицит может приводить к кожным проблемам, нарушениям памяти и снижению иммунитета», — предупредила Баньковская.

Также распространена нехватка витаминов группы B, особенно B6 и B12. До 70% женщин трудоспособного возраста испытывают хроническую усталость, связанную с их дефицитом. Кроме того, зимой часто выявляют дефицит железа, магния и омега-3 жирных кислот, влияющих на энергию, настроение и работу сердца.

«Нельзя принимать все микроэлементы одновременно — многие из них конкурируют за усвоение. Оптимальный интервал между приемами составляет 4–6 часов», — заключила Екатерина Баньковская.

Специалисты рекомендуют подбирать витаминные добавки индивидуально и по возможности после консультации с врачом.

