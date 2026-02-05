В Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из ударов пришелся по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. В результате удара дрона барограмму и осколочное ранение мышц бедра получил мужчина. Его доставят в городскую больницу №2 г. Белгорода. В результате атаки повреждена машина пострадавшего.

Еще один мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Белянка (Шебекинский округ). Как сообщил губернатор, предварительно, у мужчины установлена минно-взрывная травма, а также осколочные ранения лица и колена. Ему оказывают помощь в Шебекинской Центральной районной больнице. При этом его транспортное средство было уничтожено в ходе атаки.

Средства ПВО за минувшую ночь сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны России, 36 дронов сбили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два — над Крымом и один — над Волгоградской областью.

Ранее в Батайске сбитые обломки беспилотника ранили водителя грузовика.