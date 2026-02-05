Россиянин о концерте «Кипелов» во время атаки ВСУ: «Атмосфера, которую не забыть»

Музыканты рок-группы «Кипелов» под руководством Валерия Кипелова мужественно встретили атаку ВСУ во время своего выступления. Об этом рассказал сотрудник белгородского ДК изданию «Абзац».

По его словам, артисты «ни на йоту не дрогнули и продолжили дарить людям музыку». Он выразил уважение к реакции группы «Кипелов». Также россиянин рассказал, что примерно во второй половине концерта в ДК отключился свет, после чего музыканты приняли решение перейти на акустический формат выступления.

«И здесь родилась атмосфера, которую не забыть. Практически никто из зрителей не ушел. Вместо этого почти тысяча человек зажгли фонарики на телефонах, превратив зал в мерцающее созвездие, и подхватывали любимые хиты вместе с группой», — отметил он.

3 февраля около 20:30 мск в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. После этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. В результате атаки Белгород и несколько округов, включая Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский остались без электричества.

