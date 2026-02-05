Размер шрифта
В Польше предъявили обвинение сотруднику минобороны, подозреваемому в шпионаже

В Польше предъявили обвинение подозреваемому в работе на российскую разведку
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотруднику министерства национальной обороны Польши, который якобы готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского, предъявлено обвинение в действиях в интересах иностранной разведывательной службы. Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры Варшавы Алиция Шелонговска, передает радиостанция RMF24.

Отмечается, что обвинение касается работы в интересах иностранной разведывательной службы или предоставления ей сведений, которые могут нанести ущерб Польше. За это преступление по польским законам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

3 февраля издание Onet сообщило, что сотрудники контрразведки Польши задержали работника минобороны страны. Представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что 50-летний житель города Грубешов Павел К. якобы изъявил желание присоединиться к структурам военной разведки России и выполнять разведывательные задачи.

Как утверждается, мужчина должен был, в частности, передавать информацию о работе аэропорта Жешув-Ясенка. По словам Добжинского, установление планов Павла К. помогло предотвратить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее польский генерал призвал к постоянной боевой готовности.
 
