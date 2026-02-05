Размер шрифта
В Совфеде назвали главную цель России на переговорах с Украиной

Сенатор Джабаров: переговоры в Абу-Даби будут успешны, если Киев уступит
Александр Кряжев/РИА Новости

Главным условием успешного завершения переговоров по Украине в Абу-Даби, которые продолжаются 5 февраля, является согласие Киева на территориальные уступки и заключение мирного соглашения. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Главное условие (успеха переговоров для России. – «Газета.Ru») – чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения. Вот все данные показывают, что Украина этого не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Украина заинтересована в продолжении вооруженного конфликта, в связи с чем Киев будет использовать «любую зацепку» для того, чтобы не проводить никаких переговоров. Как отметил сенатор, украинская сторона рассчитывает на промежуточные выборы в конгресс США, надеясь на дальнейшую помощь Штатов по инициативе демократов.

Главной целью российской делегации на переговорах, добавил собеседник, является обсуждение территориального вопроса и проблемы вывода ВСУ из Донбасса. Москва стремится добиться таких уступок со стороны Киева в рамках продолжающихся переговоров, указал Джабаров.

«Все понимают, что Украина должна уйти с территории Донбасса, но они, к сожалению, этого не понимают», — подытожил он.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Перед их началом Белый дом подтвердил участие спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
