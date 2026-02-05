Размер шрифта
Самолет с 225 пассажирами на борту экстренно сел в Индии

Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Индии из-за загоревшегося двигателя
Максим Блинов/РИА Новости

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Индии из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye Today.

Инцидент произошел в среду, 4 февраля. У самолета, совершавшего рейс из Катманду (Непал) в Стамбул (Турция), сразу после взлета загорелся правый двигатель. Пилот сообщил о случившемся диспетчерам индийского города Калькутта и принял решение изменить маршрут. Примерно через 10 минут воздушное судно приземлилось в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса. На борту находились 225 пассажиров и 11 членов экипажа. Всех благополучно эвакуировали из салона самолета после посадки.

На данный момент борт все еще находится в Калькутте. Специалисты выясняют причину неисправности в двигателе.

До этого самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. метров и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, пригласили работать в Азии.
 
