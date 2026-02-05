Размер шрифта
В красноярских школах проведут кадровые перестановки после нападения школьниц

Котюков пообещал принять кадровые решения после нападений красноярских школьниц
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил в своем Telegram-канале, что в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли нападения школьниц, примут кадровые решения.

«До конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске», — отметил глава региона.

5 января Котюков провел совещание с главами всех территорий края, руководителями правоохранительных органов, муниципальных управлений образования и директорами школ.

До этого он призывал не замалчивать случаи буллинга в школах.

По его данным, министерство образования края подготовило соответствующие предложения. Кроме того, Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ.

Котюков обратился к педагогам с просьбой пресекать любые попытки буллинга в школьной среде и не замалчивать подобные ситуации.

Накануне ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и начала бить молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За день до этого средней школе №4 города Кодинска Красноярского края семиклассница попыталась напасть с ножом на учителя и ранила девочку.

Ранее в министерстве образования заявили, что нападение девочки в Кодинске могло быть связано с видеоиграми.
 
