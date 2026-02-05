Ченнинг Татум перенес серьезную операцию

Американский актер Ченнинг Татум сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перенес серьезную операцию.

Татуму диагностировали отрыв акромиона. Эта травма возникает при разрыве или растяжении связок в области соединения ключицы и лопатки. Артист опубликовал фото из палаты.

«Просто еще один день. Ещё одно испытание. Это будет тяжело. Но ничего. Давай сделаем это», — заявил актер.

Ченнинг Татум наиболее известен по проектам «Мачо и ботан», «Шаг вперед», «Омерзительная восьмерка». В его фильмографии более 70 работ. Он также принимал участие в картинах «C.S.I.: Майами», «Она – мужчина», «Супер Майк», «Дэдпул и Росомаха», «Грабитель с крыши».

В сентябре 2025-го Ченнинг Татум рассказал, что «одной из самых больших ошибок в карьере» стал отказ от участия в картине «Красавица и Чудовище», которую собирался снимать Гильермо дель Торо.

Татум объяснил, что является большим поклонником дель Торо. Актер уверен, что картина могла бы стать «самой крутой на свете», если бы он там снялся. Артист добавил, что дель Торо так и не снял свою версию сказки, но он надеется, что они еще поработают вместе.

