Новосибирец избил и сбросил собутыльника с балкона 15-го этажа

Пьяный мужчина избил и сбросил знакомого с балкона в Новосибирске

В Новосибирске задержали 40-летнего мужчину, который сбросил приятеля с балкона. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 1 февраля в Первомайском районе Новосибирска. Компания знакомых распивала спиртное в квартире на 15-м этаже. В какой-то момент между двумя гостями возник конфликт, переросший в драку.

Обвиняемый избил оппонента и сбросил его с балкона. В результате падения 24-летний потерпевший получил тяжелые повреждения и не выжил.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу.

До этого мужчина сбросил подругу с пятого этажа во время ссоры. Инцидент произошел в ночь на 15 января в жилом доме на улице Севанской на юге Москвы. Женщина выжила, она госпитализирована. Подозреваемый на допросе дал признательные показания.

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа и выжила.