Глава МИД Эстонии выступил против возобновления диалога с Россией

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил против возобновления диалога с Россией, о необходимости которого недавно заявили эстонский президент Алар Карис и премьер Латвии Эвика Силиня, пишет ERR.

«Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции», — отметил он.

Цахкна подчеркнул, что сейчас переговоры с Кремлем лишь обеспечат президенту России Владимиру Путину «внимание» и дадут возможность «выдвигать все новые требования», которые ослабляют европейскую безопасность. По его словам, желание европейцев «сесть за кремлевский стол» демонстрирует «слабость Запада».

Также министр уверен, что это дало бы России возможность стравливать страны-члены ЕС друг с другом и «создавать разногласия между союзниками и партнерами».

«Мы не должны повторять ошибку, допущенную много раз, и спешить восстанавливать отношения с Россией, которая не сделала ни единого шага к переменам», — отметил он.

4 февраля Euronews сообщил, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали возобновить прямой диалог с Россией и отметили, что Европа все еще имеет право на участие в переговорном процессе по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что странам «надоело сидеть под столом». А сенатор Владимир Джабаров назвал лидеров стран Балтии «лицемерами».

Ранее Цахкна назвал «ужасом» слова экс-канцлера Германии о России.