Президент РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

Аномальное поведение кометы 3I/ATLAS которая, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, объясняется тем, что она не из нашей Солнечной системы и поэтому не подвергается воздействию солнечного ветра. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Ученый объяснил, что у комет Солнечной системы понятные орбиты, поскольку они не первый раз вращаются вокруг Солнца, и их поверхность давно «вылизана» солнечным ветром.

«Комета 3I/ATLAS была не из нашей Солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца <...> В этой связи она несколько аномально себя вела — меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с научной точки зрения необычное поведение кометы было объяснимо и понятно. По его словам, все было просчитано, в том числе орбита и степень опасности кометы.

Также президент РАН высказался о гипотезах, согласно которым 3I/ATLAS — это корабль пришельцев. Он считает, что появление загадочного межзвездного объекта вызвало ажиотаж. Однако рассказы об инопланетной природе кометы — всего лишь «небылицы», придуманные ради сенсаций, отметил ученый.

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы. Также был установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее Путин пошутил по поводу кометы 3I/ATLAS.