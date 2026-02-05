Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Президент РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

Президент РАН Красников объяснил аномалии кометы 3I/ATLAS ее происхождением
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Аномальное поведение кометы 3I/ATLAS которая, согласно гипотезам некоторых ученых, является инопланетным кораблем, объясняется тем, что она не из нашей Солнечной системы и поэтому не подвергается воздействию солнечного ветра. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

Ученый объяснил, что у комет Солнечной системы понятные орбиты, поскольку они не первый раз вращаются вокруг Солнца, и их поверхность давно «вылизана» солнечным ветром.

«Комета 3I/ATLAS была не из нашей Солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца <...> В этой связи она несколько аномально себя вела — меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с научной точки зрения необычное поведение кометы было объяснимо и понятно. По его словам, все было просчитано, в том числе орбита и степень опасности кометы.

Также президент РАН высказался о гипотезах, согласно которым 3I/ATLAS — это корабль пришельцев. Он считает, что появление загадочного межзвездного объекта вызвало ажиотаж. Однако рассказы об инопланетной природе кометы — всего лишь «небылицы», придуманные ради сенсаций, отметил ученый.

Космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Ученые смогли установить, что это комета из другой звездной системы. Также был установлен примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца.

Ранее Путин пошутил по поводу кометы 3I/ATLAS.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!