Еще один пострадавший на Эльбрусе выписан из больницы

Еще один пострадавший альпинист при восхождении на Эльбрус выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на сегодняшнее утро, еще одного выписали. Четверо остаются в больнице. Чувствуют себя хорошо. Динамика положительная», — рассказали в ведомстве.

Днем ранее из медучреждения были выписаны три альпиниста.

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте выше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли. 26 сентября спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших на Эльбрусе.