МВД Украины заявило, что совершивший покушение на Шефира действовал не один

Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин заявил, что украинские правоохранители имеют предположительный портрет человека, который пытался совершить покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира, а также полагают, что этот человек действовал не один, сообщает телеканал «Украина 24».

«Мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, которые были совершены в день преступления или за несколько дней до этого <...> Мы понимаем, что злоумышленник был не один. Мы имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие следы, которые мы установили во время оперативно-следственных действий», — заявил Енин.

По его словам, следователи пришли к выводу, что преступники пользовались глушителями.

Ранее стало известно, что при расследовании покушения на советника Зеленского было раскрыто другое дело.

22 сентября машину Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины назвали возможными причинами покушения государственную деятельность Шефира и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. По словам Шефира, покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.

Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» тем, кто стоит за покушением на его советника.