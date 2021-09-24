В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи

В Сочи в период действия экстренного предупреждения закрыли все пляжи, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания», — сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, в связи с этим сотрудникам правоохранительных органов и Росгвардии, а также казачеству поручено обеспечить охрану правопорядка. Для координации всех сил и средств и немедленного реагирования на резкое изменение погодных условий был создан муниципальный оперативный штаб. Все службы города переведены в круглосуточный режим работы.

По имеющейся информации, ночью 25 сентября к побережью Черного моря в районе Сочи подойдет грозовой фронт, который вызовет усиление ветра и град. В зоне его действия окажутся все районы города.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил особое внимание обратить на район Имеретинской низменности, где проходит Гран-при России «Формулы 1» и сосредоточить там силы и средства для оперативной локализации вероятных последствий непогоды.

Главам районов поручено оперативно проинформировать жителей о надвигающейся непогоде. Мэр также распорядился подготовить места для временного размещения граждан в случае подтопления, а также технику, личный состав аварийных бригад.