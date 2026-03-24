Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Боевой офицер и настоящий мужик»: депутат Журавлев — о скончавшемся коллеге Швыткине

Владимир Федоренко/РИА Новости

Скончавшийся на 61-м году жизни зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заботился о судьбе России и пользовался большим авторитетом. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Три ордена Мужества просто так никому не дают. Юрий Швыткин был боевым офицером, умеющим держать слово и добиваться того, что необходимо прежде всего нашей стране. Безусловный патриот, заботившийся о судьбе родины. Настоящий мужик, твердый, цельный, отличный товарищ, пользующийся в своем окружении непререкаемым авторитетом. Серьезная потеря и для нашего комитета по обороне, и для всей Государственной думы в целом», — сказал он.

О том, что заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет, 23 марта сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что смерть Швыткина — невосполнимая потеря, и добавил, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом Государственной думы седьмого и восьмого созывов. Был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».

Ранее Милонов заявил, что ему не с кем будет шутить после смерти депутата Швыткина.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!