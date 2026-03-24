«Боевой офицер и настоящий мужик»: депутат Журавлев — о скончавшемся коллеге Швыткине

Скончавшийся на 61-м году жизни зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заботился о судьбе России и пользовался большим авторитетом. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Три ордена Мужества просто так никому не дают. Юрий Швыткин был боевым офицером, умеющим держать слово и добиваться того, что необходимо прежде всего нашей стране. Безусловный патриот, заботившийся о судьбе родины. Настоящий мужик, твердый, цельный, отличный товарищ, пользующийся в своем окружении непререкаемым авторитетом. Серьезная потеря и для нашего комитета по обороне, и для всей Государственной думы в целом», — сказал он.

О том, что заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет, 23 марта сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что смерть Швыткина — невосполнимая потеря, и добавил, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом Государственной думы седьмого и восьмого созывов. Был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».

Ранее Милонов заявил, что ему не с кем будет шутить после смерти депутата Швыткина.