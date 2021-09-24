Семьи погибших при стрельбе в пермском вузе начали получать выплаты

Министерство социального развития начало перечислять выплаты семьям погибших при стрельбе в Пермском университете, сообщается на сайте правительства Пермского края.

Отмечается, что 24 сентября выплаты должны получить семьи погибших, а 25-го — пострадавшие.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Перми.

Членам семей, детям и родителям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Тем, кто получил травмы тяжелой и средней тяжести, выплатят по 400 тыс. рублей, за легкие травмы компенсация составит 200 тыс. рублей.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Люди забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек и более 20 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии.