Крошечный горный козел убил гризли в неравной схватке

В Канаде миниатюрный горный козел с рогами, похожими на кинжалы, убил медведя гризли, когда тот напал на него. Об этом сообщает The Express.

Ошеломленный турист заметил тушу 70-килограммового медведя на горной тропе, он связался со служителями парка. Убитую самку доставили в ближайшую лабораторию, где эксперты пришли к выводу, что смертельные раны в подмышках и на шее были нанесены горным козлом в результате самообороны.

Дэвид Ласкин, эколог Parks Canada, рассказал изданию Guardian, что медведи гризли, как правило, нападают сверху, сосредотачиваясь на голове, задней части шеи и плечах жертвы. Горный козел в таком случае смог очень эффективно использовать свои острые, как бритва, рога для защиты.

Убитый медведь был обнаружен на тропе Бургер-Пасс в Британской Колумбии 4 сентября.

Горные козы – это некрупные животные, живущие в горах. Они обладают достаточно коренастыми формами и поэтому могут весить до 125 кг. Их рога, известные своей остротой, иногда достигают 30 см в длину.

В России же алтайский зоозащитник задержан за охоту на редких животных в нацпарке. Он рассказал пограничникам, что прибыл на особо охраняемую территорию с целью охоты на сибирского горного козла.