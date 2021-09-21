Полицейские задержали в московском метро «Человека-паука»

Правоохранительные органы задержали в столичном метро мужчину в костюме «Человека-паука». Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На снимке видно, что полицейские остановили человека в костюме «супергероя» на платформе одной из станций московской подземки.

«Ну, теперь этому городу точно нужен новый герой», — подписала фото администрация Telegram-канала.

Это не первый случай появления «Человека-паука» в метро. «Супергероя» ранее замечали на Калининской линии Московского метрополитена. Молодой человек в костюме героя комиксов зашел в вагон на станции «Марксистская». Он исполнил несколько акробатических трюков под музыку, повисел вниз головой на поручнях и несколько раз сделал сальто, обратив на себя внимание удивленных пассажиров. На следующей станции «супергерой» покинул вагон.