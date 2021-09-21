Эксперт оценил действия профессора, не прервавшего лекцию в Перми во время нападения

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что поступок профессора Олега Сыромятникова, продолжавшего читать лекцию после нападения на вуз в Перми, было правильным. Об этом сообщает «Москва 24».

«Самый страшный враг во время любого ЧП — это паника. От нее на тех же пожарах и техногенных катастрофах гибнет больше людей, чем от самого события. Если дверь действительно была достаточно прочная и выстрел ее пробить не мог, это уже достаточно надежная защита», — пояснил Гринин.

По мнению эксперта, самое главное, что преподаватель закрылся со студентами в аудитории.

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» обратил внимание, что наводить панику вместе с учащимися было бы ошибочной стратегией.

«Поэтому действия преподавателя я оценю скорее положительно», — заключил эксперт по безопасности.

Также Гринин предложил оснастить металлическими дверьми все кабинеты учебных заведений.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. ПГНИУ в свою очередь проверит деятельность преподавателя, продолжавшего лекцию во время стрельбы.