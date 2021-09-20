Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Пермском государственном университете, сообщила РИА «Новости» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство)»,— уточнила Петренко.

В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Ранения получили четыре человека.