Ученые выяснили, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса

Человек, который переболел коронавирусом и при этом вакцинировался препаратами Pfizer или Moderna, может получить иммунитет, способный справиться с новыми штаммами COVID-19. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей.

Ученые назвали подобный иммунитет «сверхчеловеческим» или «гибридным».

При этом ранее специалисты из Великобритании утверждали, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, и вакцинированным этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка.

Ранее стало известно, что управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США отклонило запрос на массовое применение дополнительных доз вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech.

До этого в США призвали приостановить ревакцинацию от COVID-19. По данным экспертов из области здравоохранения, введение бустерных доз вакцин от коронавируса пока мало изучено.