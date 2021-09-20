В Гидрометцентре объяснили сильный ветер и дождь в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильный дождь и порывы ветра в Москве и Подмосковье наблюдаются из-за того, что на севере Европейской части России образовался антициклон, а на юге – глубокий циклон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такая погода в столичном регионе будет наблюдаться в начале недели, но пока штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях Росгидромет не выпускал.

«Порывы ветра связаны с тем, что будет проходить фронтальный раздел... Сложилась необычная ситуация, связанная с тем, что на севере Европейской территории России расположен хорошо выраженный антициклон, на юге Европейской территории - достаточно глубокий циклон. Поэтому создаются условия, которые способствуют сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы», — рассказал Вильфанд.

По его прогнозам, в Красноярском крае и Ростовской области дожди ожидаются сильнее, чем в Московской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в столице в ближайшие дни. А в понедельник она будет сопровождаться сильным дождем, которого не было в Москве в день 20 сентября больше 73 лет.