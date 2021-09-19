Песков направит на благотворительность 10 тысяч призовых баллов, выигранных на голосовании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов направят на благотворительность баллы, выигранные после онлайн-голосования на выборах в Госдуму. Об этом рассказал ТАСС Венедиктов.

«Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность», — сказал глава штаба.

В агентстве отметили, что эти баллы равны 10 тысячам рублей, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы или перечислить в благотворительные фонды.

Акция «Миллион призов» проводилась в Москве для участников онлайн-голосования. Среди призов — 100 машин, 21 квартира и денежные сертификаты номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей. Избиратели получали СМС с кодом, который они активировали на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Кроме выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.