В первый день голосования на ресурсы ЦИК совершили три атаки из-за рубежа

Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что в первый день голосования на выборах в Госдуму на ресурсы ЦИК были совершены три атаки из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он не стал называть страны, на территории которых находились IP-адреса.

Первые две атаки были направлены на сканирование портала ЦИК РФ на предмет выявления уязвимостей, а третьей стала распределенная DDoS-атака.

Еще одна DDoS-атака была совершена в 11.30 мск 18 сентября.

«Средствами защиты, которые защищают портал ЦИК России, было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню», — добавил Сокольчук.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате за первый день выборов выявили около 7 тыс. фейков.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.