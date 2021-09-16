Кабмин утвердил список услуг для получения «спортивного» налогового вычета

Правительство определило перечень услуг, при оплате которых с 2022 года можно получить «спортивный» налоговый вычет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, в список вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, а также разработка тренировочных планов и программ занятий физической культурой.

«Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету», — говорится в сообщении.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, - 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей. Деньги можно будет получить за расходы с 2022 года.

«Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет», — сообщает правительство.

Ранее министерство строительства предложило ввести налоговый вычет за аренду жилья.