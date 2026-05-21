Все, что нужно знать о чемпионате мира по футболу — 2026: ультимативный гайд «Газеты.Ru»

С 11 июня по 19 июля пройдет чемпионат мира по футболу — 2026

Стартующий совсем скоро чемпионат мира по футболу — 2026 станет самым масштабным в истории. Впервые турнир примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, — а количество участников вырастет с 32 до 48 сборных. «Газета.Ru» рассказывает, чего ожидать футбольным фанатам от главного турнира этого лета.

Когда начнется ЧМ-2026

Турнир стартует 11 июня 2026 года — открытие пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где были сыграны два финала мундиаля (в 1970-м и 1986 году). Сборная Мексики проведет встречу против сборной ЮАР — эта игра станет повторением матча-открытия мирового первенства 2010 года, которое прошло в Африке. Победу в том поединке одержали футболисты ЮАР — 2:1.

Финальная игра чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Ареной, на которой пройдет решающий матч мундиаля, станет Metlife Stadium («Мэтлайф Стэдиум») в американском Ист-Ратерфорде — домашняя арена клубов «Нью-Йорк Джетс» и «Нью-Йорк Джайантс», выступающих в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Стадион был открыт в 2010 году, а в 2025 году арена приняла финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу, в котором лондонский «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» (3:0).

Кто будет участвовать в ЧМ-2026

В финальной стадии примут участие 48 сборных из шести конфедераций. Среди них — три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика), сильнейшие команды Европы, Южной Америки, Африки, Азии, Северной и Центральной Америки, а также Океании.

Жеребьевка турнира прошла в декабре 2025 года, а последние участники определились через межконтинентальные плей-офф в марте 2026-го.

Участвует ли Россия в ЧМ-2026

Сборная России не участвует в финальной стадии ЧМ-2026. Национальная команда отстранена от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с марта 2022 года, из-за чего не имела шанса принять участие в квалификационном турнире, проходящем на территории Европы.

2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран, после чего окончательно стало ясно, что команда под руководством Валерия Карпина пропустит мундиаль.

Расписание турнира ЧМ-2026

Матчи пройдут в 16 городах: 11 из них представляют США, три — Мексику и два — Канаду. Сборные разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В каждой группе команды играют друг с другом по кругу — всего три матча.

Далее в плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы + восемь лучших команд, занявших третьи места. Затем — классический плей-офф: 1/16 финала, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. Всего будет сыграно 104 матча.

Групповой этап: 11 июня — 27 июня 2026 года.

1/16 финала: 28 июня — 3 июля.

1/8 финала: 4–7 июля.

Четвертьфиналы: 9–11 июля.

Полуфиналы: 14–15 июля.

Матч за 3-е место: 18 июля.

Финал: 19 июля 2026 года.

Фавориты турнира ЧМ-2026

Исходя из букмекерских котировок, прогнозов экспертов и расчетов суперкомпьютера Opta, наиболее высокие шансы на победу имеют шесть сборных — Испании, Франции, Англии, Португалии, Аргентины и Бразилии.

Испанцев считают основными претендентами на титул. В их пользу говорит статус действующих чемпионов Европы, современный стиль владения мячом и глубина состава. Основную обойму составляют молодые и жадные до побед Ламин Ямаль, Педри, Гави и Нико Уильямс, а возглавляет «Ла Фурию Роха» Луис Де ла Фуэнта — экс-наставник молодежной сборной, имеющий большой опыт работы с перспективными игроками.

Сборная Франции обладает талантливыми футболистами по всем позициям, благодаря чему имеет богатую скамейку запасных, что в условиях длинного турнира на фоне усталости после клубного сезона может сыграть ключевую роль. Два последних финала чемпионата мира не обошлись без команды Дидье Дешама — главный тренер «Ле Блес» покинет свою должность после ЧМ-2026, поэтому мотивация уйти на пике у специалиста будет высокой.

Сборная Англии в последние годы стабильно доходит до поздних стадий чемпионатов мира и Европы, но под руководством сэра Гарета Саутгейта «львам» не хватало совсем немного до триумфа — в его активе четвертое место ЧМ-2018 и вторые места на Евро-2020 и Евро-2024. В Северную Америку сборную Англии повезет немец Томас Тухель, который во главе лондонского «Челси» выиграл главный трофей клубного футбола — Лигу чемпионов. Предстоящий ЧМ-2026 — отличная возможность перенести успех из клуба в национальную сборную.

Португалия везет на мундиаль сильнейший состав за последнее время — праймовые Жоао Невеш и Витинья, разрывающий Европу за «ПСЖ», неутомимый двигатель «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, вечный Криштиану Роналду, для которого этот турнир станет шестым в карьере — больше не было ни у кого за всю историю футбола! Поклонники CR7 видят аналогию ЧМ-2026 с прошлым мировым первенством в Катаре для Лионеля Месси и сборной Аргентины, который завершился для него долгожданной победой после череды неудач, и верят, что 41-летний форвард «Аль-Насра» все же сможет поднять над головой Кубок мира.

Аргентина едет на турнир в статусе действующих чемпионов мира. В распоряжении главного тренера Лионеля Скалони есть отличный баланс во всех линиях, а также победный опыт. Главную роль будут играть нападающие Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес, голкипер Эмилиано Мартинес и, безусловно, Лионель Месси. Открытием турнира и новой суперзвездой может стать полузащитник «Комо» Нико Пас — еще не слишком известный широкому футбольному зрителю игрок уже зарекомендовал себя экспертам благодаря отличному выступлению в чемпионате Италии и готовится подписать свой первый большой контракт уже в межсезонье.

Бразилия всегда опасна за счет индивидуального мастерства и глубины атаки. Особый интерес вызывает дебют легендарного итальянского тренера Карло Анчелотти во главе национальной сборной — его умение выстраивать коммуникацию в коллективе и превалирование личных отношений над тактикой и системой построения игры принес мадридскому «Реалу» три победы в Лиге чемпионов.

Также важно, что Анчелотти сумел построить очень теплые взаимоотношения с Винисиусом Жуниором — на пике формы вингер способен в одиночку добыть победу, однако в текущем сезоне за «сливочных» у южноамериканца не получилось ничего из-за конфликтов с тренерами Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Возможно, Анчелотти сможет вернуть Вини в оптимальное психологическое состояние, что поможет бразильцам на пути к трофею.

Где смотреть ЧМ-2026

Эксклюзивные права на трансляцию матчей мирового первенства принадлежат федеральному телеканалу «Матч ТВ». Все игры турнира будут показаны в России бесплатно.