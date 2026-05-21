Крутой изгиб: миллиардер Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Ленобласти

Миллиардер Михаил Смирнов разбился насмерть на байке в ДТП с Haval в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области в результате ДТП погиб 53-летний миллиардер Михаил Смирнов, экс-совладелец «Балтийской топливной компании» (БТК). Бизнесмен не справился с управлением мотоцикла Triumph Bonneville Т120, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval. Смерть наступила до приезда медиков.

Трагедия произошла днем 20 мая на 49-м километре автодороги Пески — Сосново — Подгорье в поселке Мичуринское. То, что погибшим является миллиардер Михаил Смирнов, стало известно утром 21 мая. По информации полиции, байкер не справился с управлением на изгибе дороги. Смирнов был в полной мотоциклетной экипировке, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщил Telegram-канал Mash.

Через месяц бизнесмену должно было исполниться 54 года.

Кто такой Михаил Смирнов

Михаил Смирнов — крупный петербургский предприниматель, ключевой фигурой в бизнесе которого была группа «Балтийская топливная компания» (БТК) — один из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада, специализирующийся на заправке судов топливом в портах, сообщает издание «Мойка 78».

Холдинг сформировался в 2007–2008 годах и быстро стал заметным игроком в Большом порту Санкт-Петербурга. Компании группы занимались не только бункеровкой судов, но и перевалкой нефтепродуктов, а также обеспечивали готовность по ликвидации аварийных разливов нефти.

До 2024 года Смирнов владел 50% доли в ООО «Нева Ойл» — ключевой структуре, входившей в группу БТК. Он также являлся совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» и занимал пост председателя совета директоров БТК. Всего за свою карьеру Смирнов был связан с 26 юридическими лицами в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса, уточняет «Мойка 78».

Финансовый путь и активы Смирнова

В 2024 году Михаил Смирнов занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» России с состоянием 7,79 млрд рублей — основным активом называлась «Нева Ойл».

До прихода в нефтяной бизнес Смирнов работал в финансовой сфере. Он занимал руководящие должности в банке «Санкт-Петербург», был вице-президентом Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития (СПбБРР), а также руководил дирекцией по корпоративным вопросам в банке «Санкт-Петербург».

Помимо топливного бизнеса, Смирнов управлял финансовыми структурами, включая АО «Анэкс-Финанс», и был связан с компаниями в сфере недвижимости, общественного питания и розничной торговли. В разное время он владел долями в ресторанном бизнесе (ООО «Беговая», ООО «РАВ»), консалтинге (ООО «Линаир»), строительстве (ООО «УК «ГРАТИС»).

К 2026 году Смирнов вышел из всех крупных активов. Согласно данным системы «Контур.Фокус» на 21 мая 2026 года, у него не осталось действующих компаний, где он числился бы учредителем или руководителем.

Проблемы с ПДД

За последние два года Смирнов 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем в 18 случаях — за превышение скорости. Кроме того, у погибшего мотоциклиста отсутствовало водительское удостоверение нужной категории, пишет «Деловой Петербург».

Роковое увлечение: другие трагические случаи

ДТП с участием богатых бизнесменов на мотоциклах — не редкость. В 2011 году резонансная авария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье. Тогда основатель сети супермаркетов «Виктория» Александр Зарибко (Forbes оценивал его состояние в 7 млрд рублей) за рулем Mercedes-Benz S500 сбил насмерть 24-летнего мотоциклиста Станислава Лопаткина.

На записи видеорегистратора было видно, как Mercedes-Benz при перестроении без сигнала поворота задел мотоцикл, после чего тот отлетел в отбойник. Очевидцы утверждали, что мотоциклист сам спровоцировал аварию, пытаясь обогнать иномарку.

Мировой резонанс получила трагедия 2018 года в Швейцарии: 52-летний британский миллиардер, владелец бренда Thomas Pink и сети отелей, разбился насмерть на мотоцикле, не справившись с управлением на горном серпантине. А в 2013 году основатель британской компании McLaren Group Рон Деннис чудом выжил в тяжелейшей аварии на мотоцикле, после чего окончательно ушел из большого автоспорта.