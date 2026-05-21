«Мелиховская весна»: гид по фестивалю

До старта XXVI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» остается всего ничего — он пройдет с 22-го по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». В десятидневной программе — 26 спектаклей по произведениям Чехова и о Чехове в постановках коллективов из разных стран. «Газета.Ru» рассказывает о самых важных событиях фестиваля, которые нельзя пропустить.

Восемь стран-участниц

За 26 лет своего существования фестиваль из небольшого провинциального смотра превратился в авторитетный культурный форум, принять участие в котором стремятся театры всего мира. В этом году, помимо коллективов из разных городов России (Санкт-Петербург, Самара, Липецк и другие), показать свое мастерство на чеховской сцене приедут театры из Вьетнама, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Туркменистана и Казахстана.

Сцена из спектакля «Он, она и Чехов» Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

Особое любопытство вызывает «Чайка» в постановке режиссера Буй Нху Лай вьетнамского театра «Ле Нгок» (27 мая; 19:00). В этой сценической адаптации пьеса Чехова представляет собой не просто театральный эксперимент, но своеобразный «перевод» художественного мира писателя — психологически насыщенного, статичного и интроспективного — в иную эстетическую систему, более близкую вьетнамскому зрителю. Это достигается за счет органичного включения элементов вьетнамской народной культуры: музыки, ритмики, условного сценического пространства.

Творческие встречи с актерами

Формат творческих встреч придумали в прошлом году в рамках юбилейного фестиваля, и он так понравился зрителям, что было принято решение сделать их неотъемлемой частью программы «Мелиховской весны». В этом году четыре выдающихся российских артиста театра и кино — Василий Бочкарев, Алена Бабенко, Иван Стебунов и Юрий Васильев — встретятся со зрителями фестиваля, расскажут о сложностях профессии, работе с именитыми коллегами и, конечно, своей истории взаимоотношений с творчеством Чехова.

Спецпрограмма «Чехов+», посвященная юбилею рождения Михаила Булгакова

По традиции в рамках фестиваля запланирована специальная программа «Чехов+», в этом году посвященная творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова, — 15 мая исполнилось 135 лет со дня его рождения.

Сцена из спектакля «Зойкина квартира» Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

Один из ключевых спектаклей программы — «Зойкина квартира» (27 мая; 19:00) Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого (режиссер Александр Огарев, лауреат «Золотой маски»). В его постановке булгаковская пьеса получила острое, современное прочтение. Режиссер фокусирует внимание на судьбе 35-летней Зои Пельц: в ее «швейной мастерской» за роскошными декорациями скрывается пространство порока и опасных игр. Погруженные в этот авантюрный водоворот, герои стремятся к легкой жизни, пока само время методично и неумолимо стирает их человеческий облик. Постановка Огарева — это глубокое размышление о судьбе человека на изломе времен, где искрометная комедия соседствует с высокой драмой.

Юбилей пьесы «Дядя Ваня»

В 2026 году знаменитой пьесе Чехова «Дядя Ваня», написанной в Мелихове, исполняется 130 лет. Поэтому 22 мая пленэрную программу фестиваля откроет «Дядя Ваня» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина. Для зрителей фестиваля — и особенно тех, кто в прошлом году смотрел «Чайку» МДТ, — это уникальная возможность увидеть мелиховский «диптих» режиссера в самом сердце того места, где были созданы обе пьесы.

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

«Течет жизнь, и рано или поздно — иногда раньше, иногда позже — человек начинает ощущать прошедшую жизнь как некую ценность, которую он не сумел использовать. Начинают мерещиться призраки другой, непрожитой жизни. В этой другой жизни сбываются все самые потаенные желания, осуществляются все надежды, превращаются в реальность самые сладостные фантазии. Человек с яростью сжигает прошедшее, отвергает настоящее и весь отдается этому другому, несбывшемуся непрожитому. Чем полноценнее человек ощущает жизнь, тем острее он ощущает этот разрыв, это противоречие, которое постепенно становится трагедией.

Время идет, и постепенно назревает один выбор — или отказаться от жизни вообще, или найти в себе мужество проживать ту жизнь, которая дарована тебе Богом, судьбой и которую ты в какой-то мере осуществлял и осуществляешь сам, силой своей личности.

Смертельно больной доктор Чехов очень хорошо знал эту коллизию и с удивительной нежностью и отчаянной беспощадностью анализировал ее. Все это, как, впрочем, и многое другое, делает пьесы Чехова, и красивейшую из них — «Дядя Ваня», — простой, но вечной мелодией на простые, но вечные темы», — рассказывает о своем спектакле Лев Додин, народный артист России, профессор, заведующий кафедрой режиссуры Российского государственного института сценических искусств.

День памяти Олега Ефремова

Будучи уже смертельно больным, буквально за два дня до смерти, когда уже не мог дышать, с кислородным аппаратом Олег Ефремов поехал в Мелихово, чтобы посмотреть своих студентов. Это место много значило для актера, поэтому спустя год после его смерти в рамках фестиваля утвердили День памяти. В этом году знаменательно и то, что в его день приезжает театр «Современник» — Ефремовское детище — со спектаклем «Весь ваш А.Ч.», который на фестивале будет показан впервые.

Сцена из спектакля «Весь ваш А.Ч.» Пресс-служба фестиваля «Мелиховская весна»

Он был создан на основе писем Чехова и его современников с использованием документальных источников о самых первых сценических воплощениях «Чайки» и о работе Олега Ефремова над постановкой этой пьесы в театре «Современник». Ефремовская «Чайка» 1970 года была крайне неоднозначно принята труппой театра и художественным советом, и режиссер Елена Фастовская взяла на себя смелость исследовать одну из самых спорных работ Олега Николаевича в «Современнике», которая стала для него последней с коллективом театра до ухода во МХАТ.

Уникальное живое музыкальное сопровождение рождается в моменте спектакля и становится не только частью звукового оформления и погружения в атмосферу, но и полноценным действующим лицом постановки.

Весна в Мелихове

Мелихово — одно из самых живописных и интересных мест Подмосковья. Усадьбу в Мелихове семья Чеховых приобрела в 1892 году, и Антон Павлович провел здесь семь счастливых и плодотворных лет: написал более 40 произведений. В мае музей-заповедник А.П. Чехова привлекает посетителей цветущими садами, обновленной усадьбой, выставками, театральным фестивалем и атмосферой настоящей литературной дачи. Здесь легко провести весь день: гулять по аллеям, посетить экспозиции музея — Главный дом, мемориальный флигель «Чайка», экспозицию «Рисунки Чехова», выставку «Левитан и Чехов».