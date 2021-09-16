На борьбу с лесными пожарами в Якутии выделят дополнительные 360 млн рублей

Правительство России выделит дополнительно почти 360 млн рублей на решение проблемы лесных пожаров в Якутии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«В результате перераспределения средств, выделенных в 2021 году Рослесхозу на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров и по мониторингу пожарной опасности в лесах, в Якутию будет дополнительно направлено 359,6 млн рублей. Источником финансирования является резервный фонд правительства», — говорится в сообщении.

Якутия является одним из регионов, где в этом году сложилась непростая обстановка с лесными пожарами, отметили в правительстве. Ранее Михаил Мишустин, обсуждая этот вопрос во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск, сообщал, что правительство направило в регион дополнительные средства в размере около 400 млн рублей на борьбу с огнем, всего же в текущем году на эти цели было выделено около 3 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что в следующем году на профилактику и борьбу с лесными пожарами будет выделено 14 млрд рублей. Первыми средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил кабмину выделить субъектам РФ из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров.