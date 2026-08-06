«Нам нужно избрать Джей Ди». Трамп назвал преемника?

Дональд Трамп заявил своим спонсорам, что следующим главой государства должен стать вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждает WP. По данным издания, он уже негласно выбрал Вэнса следующим лидером республиканцев. Axios называет одной из причин такого решения роль вице-президента в подписании меморандума с Ираном. Однако окружение Трампа предупреждает: он еще может передумать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть следующим главой государства своего вице-президента — Джей Ди Вэнса, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По данным издания, глава государства прямо заявил об этом во время встречи со своими спонсорами в Овальном кабинете две недели назад.

«В конечном итоге нам нужно избрать Джей Ди», — сказал он.

Издание обратило внимание, что это заявление свидетельствует о готовности Трампа «публично поддержать Вэнса». Однако нынешняя позиция американского президента «контрастирует» с его риторикой за последний год, когда он публично подстрекал Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио к борьбе за его расположение.

«Он [Трамп] открыто высказывал предположение, что они [Вэнс и Рубио] могли бы составить хорошую единую команду, и неоднократно отказывался уточнить, кого бы он предпочел видеть на вершине власти», — отмечается в публикации.

По информации WP, Трамп негласно выбрал Вэнса в качестве будущего лидера Республиканской партии . Однако говорить о сроках официального выдвижения вице-президента или о публичной поддержке его кандидатуры пока «слишком рано», считает он.

При этом шесть советников из окружения президента сомневаются, что Трамп принял окончательное решение по поводу Вэнса. По их словам, американский лидер высказывает разные мнения в личных беседах и еще может изменить свое мнение о поддержке вице-президента.

Источники Axios отмечают, что ключевым фактором в выборе Трампа стало активное участие Вэнса в подписании меморандума с Ираном. Дополнительно на решение повлияли его убедительность во время публичных выступлений и сильная поддержка со стороны электората Республиканской партии.

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Следующие выборы президента США запланированы на 7 ноября 2028 года. Трамп не сможет баллотироваться из-за законодательного ограничения в два президентских срока. При этом глава Белого дома регулярно в шутливой форме намекает на обратное. Как пишет WP, окружение Трампа «подтверждает, что он не относится к этому серьезно».

Вэнс и Рубио еще не объявляли о своей готовности выдвинуться кандидатами. При этом Рубио уже баллотировался в 2016 году, однако проиграл Трампу на праймериз.

Инаугурация 48-го главы государства пройдет 20 января 2029 года.

Чем известен Вэнс

Вэнс родился в Мидлтауне, штат Огайо, 2 августа 1984 года, ему 42 года. Рос в условиях бедности, сталкивался с насилием. После окончания школы поступил на службу в Корпус морской пехоты США. В 2005-м был откомандирован в Ирак, где в течение полугода работал военным корреспондентом .

В 2007-м, после завершения службы, поступил в Университет штата Огайо, где изучал политологию и философию. Впоследствии обучался в Йельской школе права (Йельский университет признан в России нежелательной организацией).

Затем Вэнс некоторое время работал корпоративным юристом, а также венчурным инвестором в сфере высоких технологий. Строил карьеру в Кремниевой долине при поддержке миллиардера Питера Тиля.

В 2016-м выпустил автобиографическую книгу «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса», в которой, в частности, рассказал о своем непростом детстве. Книга стала бестселлером, принесла ее автору общенациональную известность и была экранизирована.

Тогда же Вэнс заявлял, что Трамп не годится на должность главы государства и может стать «американским Гитлером» . Позже признался, что ошибался насчет него «в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками».

В 2023-м Вэнс стал сенатором США от штата Огайо. Активно голосовал против выделения многомиллиардных пакетов помощи Украине.

С 20 января 2025 года — вице-президент США. На этом посту, в частности, призывал Россию и Украину к прямым переговорам об урегулировании военного конфликта. Подчеркивал, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США.

28 февраля 2025 года вступил в публичную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, поскольку решил ответить на его «провокационное поведение». Впоследствии рассказал, что этот инцидент, вероятно, стал самым известным событием в его жизни.

Двоюродный брат Вэнса участвовал в боях на стороне Украины.

В интервью One America News Network Вэнс подчеркивал, что с Россией можно иметь очень продуктивные отношения в сфере экономики.

«Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых», — говорил он.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику и цензурные ограничения, включая блокировки соцсетей. По словам вице-президента, европейские власти боятся мнения собственных граждан и не приносят пользы Соединенным Штатам. В европейской прессе заявления вице-президента США назвали «давно заслуженной пощечиной» лидерам ЕС.

С 2014 года женат на юристе Уше Чилукури, с которой познакомился в Йельской школе права. В браке родились четверо детей.