«Специальная санкционная операция». Зеленский придумал новый план против России

Владимир Зеленский анонсировал «специальную санкционную операцию» против России. По его словам, Киев намерен «ощутимо ограничить российскую военную промышленность». Украинские СМИ называют план продолжением 21-го пакета санкций Евросоюза. При этом эксперты предупреждают: ЕС уже близок к «пику» ограничений и с трудом находит новые цели для рестрикций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина готовит «специальную санкционную операцию» против России, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам профильного координационного совещания.

«Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность — определенные компании в определенных нами направлениях», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Зеленского, в российских ракетах и беспилотниках якобы присутствуют «компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы». В связи с этим необходимо оказывать на Москву «больше давления», чтобы ограничивать ее связи, уверен украинский лидер.

« Самая главная задача — не давать России времени адаптироваться к ограничениям », — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что каждый из участников совещания получил «четкие задания» и он рассчитывает на их «полное выполнение». Какие-либо подробности, раскрывающие механизм реализации «операции», он не привел.

На совещании присутствовали глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий, замглавы офиса президента Сергей Кислица и советник президента — уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В Кремле пока не прокомментировали анонсированную украинским лидером «операцию».

25 июня Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины (СБУ) против России, направленную на склонение Москвы к завершению военного конфликта. Ее сроки истекли 4 августа.

Россия в ответ усилила ракетные атаки по объектам на Украине. По информации The New York Times, в июле Москва выпустила не менее 126 баллистических ракет. Это самый высокий показатель за все время специальной военной операции (СВО), утверждает издание.

«Операция» как продолжение 21-го пакета санкций ЕС

Издание Kyiv Post называет заявление Зеленского о «специальной санкционной операции» продолжением 21-го пакета санкций Евросоюза, принятого 23 июля.

Европейские рестрикции затронули 56 лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом, чтобы «ограничить способность России наносить удары, особенно с использованием беспилотников большой дальности». 37 позиций в документе «непосредственно связаны с БПЛА большой дальности и нацелены на их производство и цепочки поставок».

Кроме того, ЕС ввел меры по экспортному контролю для 51 компании, якобы поставляющей в РФ продукцию двойного назначения, «в связи с поддержкой военно-промышленного комплекса России».

Позже, 3 августа, Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 человек, связанных с российским военно-промышленным комплексом и силовыми структурами. В частности, рестрикции затронули российские IТ-компании, которые разрабатывают цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков, сообщает «Страна.ua».

Зеленский регулярно призывает западных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Однако Евросоюзу становится все труднее находить новые цели для санкций против России, поскольку «начинают проявляться признаки усталости», предупреждает El País.

«ЕС близок к достижению своего пика санкций, то есть точки, когда правительства начинают отдавать приоритет своим национальным экономическим интересам, а не новым ограничениям в отношении России», — подчеркнул исследователь аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор.

Financial Times предполагает, что 21-й пакет санкций против России может стать последним.

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В Кремле неоднократно говорили о том, что западные санкции против России не работают и негативно сказываются на европейской экономике.