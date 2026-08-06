«Жизнь превратится в ад». Представитель водоканала в Тюмени пригрозила отключить воду недовольным

Пресс-секретарь водоканала Тюмени Ирина Айданова на фоне жалоб горожан на «вонючую воду» обвинила их в борьбе с предприятием и пригрозила вообще отключить подачу воды. Она посоветовала местным жителям представить, «в какой ад может превратиться их жизнь». После скандального заявления Айдановой руководитель водоканала Ольга Сарбаева извинилась перед тюменцами и пообещала привлечь провинившуюся сотрудницу к дисциплинарной ответственности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Тюмени пресс-секретарь местного филиала «Росводоканала» Ирина Айданова спровоцировала громкий скандал: она разместила в социальных сетях видеоролик, в котором упрекнула жителей города в противостоянии с предприятием и пригрозила им полной остановкой водоснабжения.

«Вместе с той борьбой, которую ведут сотрудники водоканала, чтобы дать жителям качественную безопасную воду, наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду», — сказала она.

Айданова призвала тюменцев «на минутку задуматься» и «пофантазировать» о последствиях, если ресурсоснабжающая организация примет решение не поставлять воду.

«У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водоочистных сооружений — и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для того, чтобы помыть руки, смыть туалет, принять душ, постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь?» — добавила пресс-секретарь.

Впоследствии видеозапись была удалена, однако широко распространилась в сети. Гендиректор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева записала свое обращение, в котором назвала заявление сотрудницы не соответствующим официальной позиции предприятия.

«Она, конечно, не права <…> Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности », — подчеркнула Сарбаева.

Руководитель предприятия выразила признательность всем горожанам, которые с «пониманием относятся к временным трудностям», а также поблагодарила «всех, кто дает воду» и развозит ее бесплатно.

«Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключений воды не было», — заверила Сарбаева.

Позже Айданова сообщила Ura.ru, что высказала лишь свою «личную позицию» и не хотела никого запугать.

«Это моя личная позиция. И ни в коем случае не угроза. Я просто предложила людям пофантазировать. Мы же знаем, что были случаи на Урале, когда работа на водозаборе останавливалась. Моя задача была просто показать работу коллег», — добавила она.

«Вода не соответствует требованиям»

Как сообщает Ura.ru, ролик Айдановой был ее ответной реакцией на публикацию в соцсетях результатов независимой проверки «вонючей воды».

По информации издания, специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области» провели лабораторный анализ холодной воды в доме №199 на улице Интернациональной. Местные жители оплатили его самостоятельно после заявления Роспотребнадзора об отсутствии в пробах отклонений от действующих нормативов, за исключением ухудшения органолептических показателей — запаха и привкуса.

« Проверка показала, что вода не соответствует санитарным требованиям : выявлены превышения по мутности, привкусу, запаху, уровню pH, содержанию алюминия, марганца (более чем вдвое) и железа (более чем втрое)», — говорится в публикации.

В середине июля жители Тюмени на фоне паводка начали жаловаться на болотный запах от водопроводной воды и протекающей в городе реки Туры. В то же время зафиксировали массовую гибель рыбы. В результате «критического ухудшения качества воды в реке» Метелевские водоочистные сооружения перевели на экстренный режим работы.

В связи с обращениями граждан региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Позже в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Были организованы мобильные пункты для набора чистой воды.

По мнению экс-замминистра природных ресурсов и экологии Елены Пановой, вода в Тюмени может неприятно пахнуть до двух месяцев после окончания паводка .

«И это оптимистичный прогноз», — уточнила Панова.