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«Схемы вербовки очень сложные»: зачем колумбийские наркокартели отправляют бойцов в ВСУ

FT: колумбийские наркокартели внедряют своих людей в ВСУ из-за БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Незаконные вооруженные группировки Колумбии пытаются перенять опыт использования беспилотников на Украине. По информации Financial Times, наркокартели внедряют своих людей в украинскую армию или же вербуют тех колумбийцев, которые воевали на ее стороне. Сейчас в рядах ВСУ почти 16 тысяч иностранцев из 72 стран, 7 тысяч из них — колумбийцы.

Колумбийские наркокартели пытаются внедрить своих представителей в Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы перенять опыт применения беспилотников, сообщает Financial Times (FT).

Преступные группировки действуют по двум направлениям: либо направляют своих людей в зону боевых действий на Украине для освоения современных военных технологий, либо вербуют «ветеранов», которые уже возвращаются в Колумбию с практическими навыками управления беспилотниками.

«Схемы вербовки очень сложные, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, которую они приобретают. Бывшие боевики, бывшие партизаны и бывшие солдаты вместе сражаются и учатся здесь управлять беспилотниками», — рассказал колумбийский сотрудник гуманитарной организации на Украине.

На этом фоне правительственные силы утратили превосходство в воздухе в затяжном конфликте с наркоторговцами.

«Индустрия беспилотников стремительно развивается, и преступники адаптировали эту технологию для проведения атак, что является серьезным вызовом», — поделился министр обороны Колумбии Педро Санчес.

Колумбийские преступные группировки за период с 2024 по 2025 год организовали 264 нападения с применением дешевых беспилотников со взрывными устройствами. В прошлом году колумбийским военным удалось нейтрализовать 96% таких воздушных угроз с помощью подавления радиочастот и физического уничтожения аппаратов. Однако наркокартели пытаются перенять опыт Украины, чтобы «перехитрить» их.

«В Колумбии уже начинают использовать FPV-дроны, но пока неизвестно, как зашифровать связь между БПЛА и пилотом, или как установить взрывное устройство так же, как это делают здесь, на Украине», — сказал колумбийский оператор дронов, находящийся на Украине.

В связи с этим наркокартели искали возможности пройти обучение по настройке и управлению FPV-дронами, добавил собеседник издания.

Помимо этого, вооруженные группировки закупают БПЛА с ультратонкими волоконно-оптическими кабелями для обхода армейских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что вынудило правительство Колумбии ввести жесткие ограничения на ввоз любых беспилотников страну. Наряду с этим Богота анонсировала развертывание «защитного экрана от дронов» стоимостью $1,6 млрд.

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Главный поставщик «рабочей силы»

В рядах ВСУ воюют почти 16 тысяч иностранцев из 72 стран, сообщила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Почти 40% из них являются гражданами стран Латинской Америки», — подчеркнула она.

Из них 7 тысяч — граждане Колумбии с военной подготовкой, рассказал президент страны Густаво Петро в социальной сети Х. По словам политика, его соотечественники «погибают в иностранной войне без причины».

В прошлом году Петро призывал призвал колумбийцев вернуться на родину, поскольку украинцы относятся к ним как «к низшей расе» и используют в качестве «пушечного мяса».

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Колумбия стала главным поставщиком «рабочей силы» для украинской армии из-за большого количества людей с боевым опытом и безнаказанности рекрутеров, сообщил военный аналитик и капитан запаса ВМС Бразилии Робинсон Фаринаццо.

«Здесь играют роль два фактора. Во-первых, многолетняя война с повстанцами в Колумбии, что обеспечивает квалифицированную «рабочую силу». Кроме того, с моей точки зрения, рекрутеры работают безнаказанно в Колумбии, а в той же Бразилии это сложнее делать», — сказал он РИА Новости.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июльском интервью ТАСС сообщил, что ведомство располагает установочными данными в отношении более 4 тыс. иностранцев, которые воюют на стороне ВСУ.

«В отношении свыше 1100 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлено в международный розыск 982 лица»,отметил он.

В отношении 297 иностранцев расследование завершено, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам, уточнил Бастрыкин.

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Глава СК выразил мнение, что иностранцами в рядах ВСУ движет «желание заработать легкие деньги» на «своеобразном сафари».

«Однако реалии боевых действий оказываются другими. Многие не получают никаких денег, погибают, а затем их семьи пытаются раздобыть хоть какую-то информацию», — добавил Бастрыкин.

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