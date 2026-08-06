В Госдуме призывают снять «Яблоко» с выборов. Что говорят в самой партии?

Лидеры КПРФ, «Родины», «Справедливой России» и ЛДПР раскритиковали «Яблоко» за позицию по Украине. Геннадий Зюганов заявил, что партия ни разу не осудила действия ВСУ и не поддержала «тех, кто страдает и сражался на фронте». Сергей Миронов назвал представителей «Яблока» «предателями родины» и призвал снять их с выборов, а Леонид Слуцкий выступил за признание организации нежелательной. В самой партии подобные высказывания считают признаком паники — но готовятся к «любым решениям» по вопросу допуска к выборам.

За последние недели сразу несколько действующих депутатов Госдумы раскритиковали партию «Яблоко». Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов обвинил оппонентов в том, что они не осудили преступлений Украины против России.

«Я не слышал от «Яблока» ни одного слова, ни осуждения, ни даже сочувствия тем, кто сейчас страдает. Поэтому у меня к этому давно сложилось свое ощущение. Я не хочу, чтобы кто-то еще раз обманывал избирателей», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Зюганова, он не знает «ни одного случая, чтобы они хоть чем-то помогли тем, кто страдает, кто сражался на фронте». Он уверен: победа на Украине нужна России, чтобы «уцелеть», так как «война-то объявлена русскому миру на полное уничтожение».

В конце июля свои претензии к «Яблоку» высказал также глава партии «Родина» Алексей Журавлев: он обвинил представителей политсилы в том, что кандидаты ни разу не выезжали в зону спецоперации.

Из-за этого он даже устроил перепалку с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым в Центральной избирательной комиссии, в ходе которой призывал «заткнуть рот» оппоненту и «вывести его из зала к чертовой матери». По данным канала «Осторожно, новости», спор прекратила глава ЦИК Элла Памфилова, призвавшая руководство партий к доброжелательной дискуссии.

«Это подлые люди, которые любым способом хотят ворваться во власть, внести туда свою повестку: быстрее сдаваться, капитулировать, развал страны, которого они пытались добиться с 90-х годов», — впоследствии заявил Журавлев агентству РИА Новости.

Журавлев добавил, что в числе членов партии есть лица, признанные иностранными агентами, а ее руководство последовательно выступает против СВО и присоединения Крыма. Лидер «Родины» назвал представителей «Яблока» «национальными предателями», заподозрил их в иностранном финансировании и выразил мнение, что их нельзя допускать к выбором, так как это «дискредитирует голосование».

Схожую позицию высказал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: он призвал снять «Яблоко» с выборов.

«Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность доносить свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты! Они поддерживают сеть иноагентов! Они вредители! Они предатели нашей родины!» — сказал он.

Миронов обратился к министерство юстиции и Генпрокуратуру РФ и попросил их дать правовую оценку деятельности «Яблока». По его мнению, что все время своего существования партия последовательно «сдавала и продавала» Россию Западу.

А к вечеру 6 августа к критике присоединился и глава ЛДПР Леонид Слуцкий: он также обвинил «Яблоко» в предательстве и попытке добиться «Брестского мира 2.0».

»Владимир Вольфович Жириновский ещё в 2021 году говорил, что за такие идеи «Яблоко» рано или поздно признают нежелательной организацией. Время пришло», — написал он в Telegram.

Что ответили в «Яблоке»?

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что подобная критика в адрес партии оскорбляет миллионы россиян, разделяющих ее позицию. Политик предположил, что оппоненты паникуют из-за поддержки политсилы гражданами России.

«Они уже давно живут в своих темных убежищах, отгородившись от людей. И думают, что они в темноте и все в темноте. А теперь свет от людей, которые сейчас очень сильно, очень ярко выступают в поддержку «Яблока», в поддержку нашей позиции, настолько мощный, что они ослепли. И как часто бывают с ослепленными людьми, стали совершать неразумные панические поступки», — поделился он своей оценкой.

Рыбаков заявил, что ему «жаль» тех, кто критикует «Яблоко», потому что «они остались в прошлом и только сейчас это поняли». При этом он допустил, что партии могут запретить участвовать в выборах .

«Мы понимаем, что в отношении нас могут быть приняты любые решения. Но это никак не повлияет на нашу позицию — мы за мир и свободу», — заключил лидер «Яблока».

Ранее, комментируя обвинения со стороны Миронова каналу «Осторожно, новости», он также подчеркнул, что партия «выступает исключительно за мирное будущее, за то, чтобы люди не убивали друг друга, чтобы жили в России без страха».

«После того как председатель «Справедливой России» сфотографировался с кувалдой от [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина, его отношение к ценности человеческой жизни окончательно и публично стало понятным», — ответил Рыбаков оппоненту.

29 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Яблока» для участия в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре. При этом из него исключили двух человек — Егора Карпенкова в Санкт-Петербурге и Олега Шабалина в Ростовской области. Причинами секретарь Центризбиркома Наталья Бударина назвала наличие вида на жительство в Италии у Карпенкова и украинского гражданства у Шабалина.