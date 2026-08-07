7 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

7 августа — день, когда поздравления принимают сотрудники одной из самых закрытых структур России — Службы специальной связи и информации ФСО. В мире в первую пятницу августа отмечают Международный день пива, а в интернете — День холостяка. Православные верующие обращаются в молитвах к праведной Анне, матери Пресвятой Богородицы. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 7 августа

* День Службы специальной связи и информации ФСО России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы специальной связи и информации — одного из самых закрытых подразделений в системе безопасности России. Дата выбрана не случайно: в этот день в 2004 году указом президента в состав Федеральной службы охраныФСО вошло бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информацииФАПСИ. Сама ФСО стала правопреемницей знаменитого 9-го управления КГБ, которое в советское время отвечало за охрану первых лиц государства. Однако история спецсвязи началась гораздо раньше — в 1930-х годах, когда в СССР была создана первая фельдъегерская служба для передачи особо важных документов.

* Международный день пива

Праздник появился в 2007 году в американском городе Санта-Круз благодаря владельцу бара Джессу Авшаломову. С 2012 года дата стала плавающей и привязанной к первой пятнице августа, когда праздник вышел на международный уровень. Пиво считается одним из древнейших напитков, а первое известное письменное свидетельство об использовании хмеля в пивоварении относится к IX веку. Широко применять хмель в европейском пивоварении начали значительно позднее. В этот день в барах и пабах по всему миру проходят дегустации, викторины и тематические вечеринки, а главная цель — собраться с друзьями и насладиться любимым сортом пенного напитка.

* День холостяка

Это неформальный праздник для неженатых мужчин, незамужних женщин и всех, кто не состоит в серьезных отношениях. Его также называют Днем одиночек или Днем одиноких сердец. Считается, что традиция ведет начало из Китая, где подобный праздник отмечают 11 ноября, но со временем идея распространилась по миру. Главная цель — показать, что быть холостяком не обязательно плохо: это возможность потратить время для личностного роста, саморазвития и новых знакомств. В этот день принято встречаться с друзьями, ходить в кафе, на выставки или просто заниматься любимыми делами.

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* День собирания звезд

Праздник для мечтателей, которые умеют замечать красоту и верят в магию августовского неба. Он приходится на активную фазу звездопада Персеиды — одного из самых зрелищных астрономических явлений августа. Название условное: звезды в этот день никто не собирает буквально, но многие загадывают желания, глядя на ночное небо. Особенно популярен праздник у астрономов, фотографов и поэтов — всех, кто неравнодушен к космосу и красоте звездного мира.

Звездное небо, наблюдаемое в Испании во время метеорного потока Персеиды Paul Hanna/Reuters

Необычные праздники 7 августа День маяка. В 1989 году конгресс США объявил 7 августа Национальным днем маяка, позже он стал международным. В этот день чтят моряков, посвятивших свою жизнь навигации. День малины в креме. Вкусный повод порадовать себя десертом из свежих ягод и нежного крема, устроив небольшое гастрономическое удовольствие. День профессионального оратора. Неофициальный праздник, посвященный искусству красноречия, который отмечают спикеры, преподаватели и все, кто умеет вдохновлять словом.

Что отмечают в разных странах 7 августа

Эдинбургский международный фестиваль искусств — Великобритания. Один из крупнейших в мире фестивалей сценических искусств, который проходит в столице Шотландии ежегодно в августе и длится почти месяц. Он был учрежден в 1947 году для возрождения духовной культуры Европы после Второй мировой войны, а сегодня включает в себя оперу, балет, театр и концерты классической музыки с участием ведущих коллективов со всего мира.

День военной награды «Пурпурное сердце» — США. Эта памятная дата отмечается в США 7 августа в честь военнослужащих, которые были ранены или погибли в боях. «Пурпурное сердце» — старейшая военная награда Америки: 7 августа 1782 года генерал Джордж Вашингтон учредил «Знак воинского отличия» — сердце из пурпурного шелка, который стал предшественником современной медали

Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

Национальный день ручного ткачества — Индия. 7 августа 1905 года Махатма Ганди призвал отказаться от британского текстиля и вернуться к традиционному ручному ткачеству на национальных станках, положив начало борьбе за бойкот иностранных товаров. Сегодня этот день поддерживают ремесленники, дизайнеры и сторонники осознанного потребления, подчеркивая ценность ручного труда и культурного наследия Индии.

День работников по уходу за престарелыми людьми — Австралия. В этот день благодарят сиделок, медсестер и социальных работников, которые ежедневно заботятся о пожилых людях в домах престарелых, хосписах и на дому. Их профессия требует не только медицинских навыков, но и огромного терпения, эмпатии и душевной щедрости. В честь праздника проходят торжественные мероприятия, награждения лучших сотрудников, а власти подчеркивают важность внимания к старшему поколению.

Религиозные праздники 7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Православная церковь вспоминает Успение праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. По преданию, Анна с мужем Иоакимом долго не могли иметь детей и лишь в старости Господь даровал им дочь — будущую Богородицу. В этот день верующие обращаются к святой с молитвами о семейном благополучии и деторождении, а в храмах проходят торжественные службы.

День памяти преподобного Макария Желтоводского, Унженского

Также 7 августа чтят память преподобного Макария Желтоводского и Унженского — русского святого XIV–XV веков и основателя нескольких монастырей. Он родился в 1349 году в Нижнем Новгороде в семье посадских людей и еще в юности принял монашество. Около 1434 года Макарий основал обитель у Желтого озера, а после ее разорения — монастырь на реке Унже. Несмотря на сложное время татарских набегов, Макарий сумел укрепить веру среди людей и сохранить духовные традиции, поэтому его почитают как покровителя монашества и миссионеров.

Народные праздники 7 августа

* Анна Летняя

В народном календаре этот день — Анна Летняя. На Руси в это время начинали готовиться к уборке льна: женщины выходили в поле, чтобы проверить, поспел ли урожай, и если волокно легко отделялось от стебля, начинали жатву. Считалось, что из собранного в этот день льна полотно получится особенно прочным и белым.

Анну Летнюю почитали как покровительницу матерей, беременных и бабушек. С этим днем было связано немало обрядов: будущие матери молились о благополучных родах, а хозяйки пекли пироги и раздавали соседям — «на добрую весть».

Именины 7 августа

* Анна;

* Александр;

* Евпраксия;

* Ираида;

* Макар;

* Николай;

* Олимпиада.

Приметы 7 августа

Приметы о погоде

Если утром сильная роса — осень будет теплой и сухой.

Увидел радугу — жди перемены погоды.

Муравьи поднимают входы в муравейники — к затяжным дождям.

Солнце на закате багровое — к жаркой погоде на следующий день.

Кто в этот день посеет укроп — тот зиму без простуд проживет, говорили в народе.

Лунный календарь 7 августа

Фаза Луны: убывающая, освещенность — около 36%.

Лунный день: до 22:34 продолжается 24-й лунный день, затем начинается 25-й.

Положение Луны: до 09:21 — в Тельце, после 09:21 — в Близнецах.

По мнению астрологов, этот день подходит для быстрых и энергичных дел, не требующих особой концентрации. Постоянное желание переключиться мешает кропотливым задачам, поэтому долгосрочные проекты лучше отложить.

Согласно прогнозам, 24-й лунный день нейтрален и пассивен: не стоит начинать ничего нового, лучше продолжать уже начатое. Убывающая Луна — время завершения дел и подведения итогов. Свежие идеи стоит отложить до новолуния, а физические и психические нагрузки лучше снизить. Возрастает вероятность ссор и обид, поэтому значительные встречи лучше перенести.

7 августа родились люди под знаком зодиака Лев. Этот знак относится к стихии Огня и управляется Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, обаятельны и любят быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 7 августа

* 1620 год — Катарину Кеплер, мать знаменитого астронома Иоганна Кеплера, обвинили в колдовстве — дело стало одним из самых известных ведьмовских процессов в истории Германии.

* 1714 год — произошло Гангутское сражение — первая крупная морская победа российского флота в истории.

* 1803 год — началась первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна и Лисянского.

* 1819 год — Симон Боливар одержал победу над испанцами в битве при Бояке, обеспечив независимость Колумбии.

* 1888 год — найдена первая жертва Джека-Потрошителя, положившая начало самой загадочной серии преступлений в истории Лондона.

* 1932 год — в СССР принят «закон о трех колосках»: за хищение социалистической собственности предусматривалась смертная казнь.

* 1939 год — Саудовская Аравия предоставила американской компании Standard Oil концессию на добычу нефти — событие, изменившее энергетическую карту мира.

* 1941 год — летчик Виктор Талалихин совершил первый в Великой Отечественной войне ночной воздушный таран, сбив вражеский бомбардировщик.

* 1944 год — в США заработал «Марк I» — один из первых в мире программируемых компьютеров.

* 1947 год — плот «Кон-Тики» Тура Хейердала потерпел крушение в Тихом океане после более чем 100 дней в плавании.

* 1974 год — канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами в Нью-Йорке — трюк вошел в историю.

Филипп Пети, французский канатоходец, проходит по канату, натянутому между башнями-близнецами в Нью-Йорке Alan Welner/AP

* 1983 год — в СССР введены драконовские меры по борьбе с трудовой недисциплиной — начались облавы на безбилетников и прогульщиков.

* 1987 год — американка Линн Кокс вплавь пересекла Берингов пролив, став первым человеком, преодолевшим таким образом путь из США в СССР.

* 1993 год — часть Букингемского дворца впервые открылась для туристов.

* 1998 год — в результате терактов у посольств США в Кении и Танзании погибло около 250 человек, более 4 тысяч получили ранения.

* 2005 год — британский подводный робот освободил застрявший российский аппарат АС-28 у берегов Камчатки — спасены 7 моряков.

Кто родился 7 августа

* В 1560 году родилась Елизавета Батори — венгерская графиня, вошедшая в историю как одна из самых известных женщин — серийных убийц.

* В 1779 году родился Карл Риттер — немецкий географ и просветитель, один из основоположников современной географии.

* В 1859 году родился Федор Шехтель — российский архитектор, автор многих зданий в стиле модерн, включая особняк Рябушинского в Москве.

* В 1867 году родился Эмиль Нольде — немецкий художник-экспрессионист, один из ярких представителей раннего модернизма.

* В 1876 году родилась Мата Хари — нидерландская танцовщица и куртизанка, казненная во Франции за шпионаж.

* В 1881 году родился Франсуа Дарлан — французский адмирал, один из лидеров режима Виши в годы Второй мировой войны.

* В 1896 году родился Андрей Грабар — русский и французский искусствовед, специалист по византийскому и христианскому искусству.

Кто скончался 7 августа • В 1921 году умер Александр Блок — русский поэт, один из крупнейших представителей Серебряного века, классик русской литературы. • В 1938 году умер Константин Станиславский — русский театральный режиссер, актер и педагог, создатель знаменитой актерской системы, народный артист СССР. • В 2005 году умер Михаил Евдокимов — советский и российский юморист, актер и телеведущий, губернатор Алтайского края. • В 2005 году умер Джим Ловелл — астронавт, командир миссии «Аполлон-13», которая в 1970 году пережила аварию в космосе и стала известной как «удачный провал».

Кто отмечает день рождения

* 81 год исполняется Александру Журбину — российскому композитору, автору мюзиклов, симфоний и музыки к кино.

* 79 лет исполняется Софии Ротару — советской и украинской певице, народной артистке СССР, обладательнице множества премий и званий.

* 71 год исполняется Владимиру Сорокину — российскому писателю, автору «Голубого сала» и лауреату литературных премий.

* 68 лет исполняется Брюсу Дикинсону — вокалисту культовой британской группы Iron Maiden и профессиональному пилоту.

* 66 лет исполняется Дэвиду Духовны — американскому актеру, звезде сериалов «Секретные материалы» и «Калифорникейшн».

* 60 лет исполняется Джимми Уэйлсу — основателю Википедии и президенту Фонда Викимедиа.

* 51 год исполняется Шарлиз Терон — известной голливудской актрисе, обладательнице «Оскара» и «Золотого глобуса».

Gregorio Borgia/AP

* 48 лет исполняется Юлии Чичериной — российской рок-певице, известной благодаря хитам начала 2000-х.

* 38 лет исполняется Сидни Кросби — канадскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону и звезде НХЛ.