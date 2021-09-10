В ВОЗ ждут полный пакет документов от России по «Спутнику V» для оценки вакцины

Старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш заявил, что организация ожидает, когда Россия предоставит полный пакет документов по вакцине «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V», — сказал он на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития.

Бенеш уточнил, что в полный пакет документов предусматривает заключения и рекомендации, которые касаются качества, безопасности и эффективности препарата.

В августе помощник генерального директора ВОЗ Марианджелу Симао сообщил, что организация рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.