В МВД рассказали о состоянии мужчины после взрыва в Екатеринбурге

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что мужчина, который пострадал в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, получил ожоги различной степени тяжести, его состояние тяжелое. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Горелых, пострадавший 1991 года рождения, ранее несудимый и на данный момент неработающий. Он проживает с матерью, которой на момент взрыва в квартире не было.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме на улице Индустрии, 57/2 в Екатеринбурге утром 8 сентября произошел взрыв — по предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газ. По словам местной жительницы, в подъезде дома вырвало входную дверь, а в квартирах на первом этаже вышибло вентиляционные решетки. После этого всех жильцов эвакуировали.

Соседи рассказали, что газ взорвался в квартире, на хозяина которой много раз жаловались. При этом возгорания не произошло, присутствуют только запах гари и дым.