Военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ

РИА Новости: в учебном центре ВСУ у солдат цепью выбивали деньги
Andrew Kravchenko/AP

В учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой «выбивали» деньги. Об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Евгений Астапчиков, проходивший службу в 425-м полку «Скала».

По его словам, в учебном центре есть специальный человек, который «ворует» и «выбивает» деньги у ребят.

«Цепью их лупит, забирает у них карточки, выбивает пин-коды», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полученные у бойцов деньги передаются командиру «Скалы».

До этого украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале опубликовало видео с издевательствами над мобилизованными украинцами в одном из учебных центров ВСУ. По информации журналистов, события разворачивались в учебном центре в Черниговской области. На видео можно увидеть мужчин в гражданской одежде (некоторые из них в шортах), которые ползут по грунтовой дороге в лесу. Рядом с ними, по всей видимости, ходят инструкторы в военной форме, которые грубо приказывают солдатам уползать и сопровождают свои слова выстрелами в воздух.

Ранее в России узнали, кого ВСУ бросают на самые горячие участки фронта.
 
