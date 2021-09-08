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В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом коронавируса

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала самый грозный симптом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — сказала она.

По словам эксперта, в общей сложности каких-то новых симптомов COVID-19 за последнее время не регистрировалось, все они были описаны еще в 2020 году.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как долго длится потеря обоняния при COVID-19.

7 сентября эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 72-78 тыс. смертей, отметила ван Керкхове.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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